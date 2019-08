L'Étoile du Nord: La cloche qui fait résonner Montréal à travers la MLS

Didier Drogba, Nacho Piatti, Marco Di Vaio, Patrice Bernier... la jeune histoire de l'Impact de Montréal en Major League Soccer regorge déjà de légendes, mais au-delà des grands noms, c'est un symbole qui marque les amateurs de soccer au travers de la ligue: la fameuse cloche sonnée par les partisans après chaque but du onze montréalais.

On l'appelle L'Étoile du Nord. Depuis 2015, elle résonne dans le Stade Saputo après chaque but et chaque victoire de l'Impact. Elle symbolise Montréal, ses églises et ses clochers.

«Au début, on se demandait pourquoi on avait besoin du cloche, rappelle Patrice Bernier, ex-capitaine de l'Impact et milieu de terrain du club de 2012 à 2017. Mais maintenant, c'est rendu une tradition. Après chaque victoire, les joueurs se réunissent autour de la cloche et le joueur du match la fait sonner.»

«La cloche, c'est un symbole de succès, que ce soit après un but ou une victoire», mentionne pour sa part le milieu de terrain Samuel Piette.

