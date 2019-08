Sergio Perez confirmé aux côtés de Lance Stroll en 2020

C’est confirmé: Sergio Perez sera le coéquipier du Québécois Lance Stroll chez Racing Point l’année prochaine.

Le Mexicain a accepté une prolongation de contrat de trois ans, vendredi, en marge du Grand Prix de Belgique. Le vétéran de 29 ans dispute actuellement une sixième campagne avec cette équipe.

«Je suis très excité de prolonger mon partenariat avec l’équipe. Je travaille avec ces personnes depuis un long moment et ils sont devenus ma deuxième famille, a déclaré Perez, selon un communiqué émis par l’écurie. Nous avons connu beaucoup de succès et nous partageons la même passion pour la course.

«Nous connaissons très bien Sergio et c’est formidable de pouvoir le garder avec un contrat à long terme, a pour sa part affirmé le directeur de l'équipe Otmar Szafnauer. Au cours des six dernières années, nous l'avons vu devenir un pilote très complet, doté d'une excellente vitesse de qualification et d’une capacité de gestion de course exceptionnelle.»

Perez, qui a été le catalyseur dans le processus d’administration judiciaire, puis de vente de l’équipe anciennement nommée Force India, s’est d’ailleurs dit très optimiste pour l’avenir de l’organisation.

«J'ai été impressionné par la direction prise par l'équipe au cours des 12 derniers mois, ce qui me donne confiance en l'avenir, a-t-il dit. Je pense que les meilleurs moments restent à venir et j'ai hâte de célébrer de nombreux podiums dans les années à venir.»

Ayant également piloté pour McLaren et Sauber en Formule 1, Perez a signé huit podiums, dont cinq avec Racing Point, anciennement nommé Force India.