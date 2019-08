George Springer coule les Blue Jays

À leur premier match d’une série de trois contre les Blue Jays, les Astros de Houston l’ont emporté 7 à 4, vendredi soir, à Toronto. George Springer a produit quatre points pour les visiteurs, dont trois à l’aide de son 29e circuit de la saison.

Springer a étiré les bras en cinquième manche, procurant ainsi aux Astros une avance de 4 à 1. Il est revenu à la charge en sixième avec un double productif.

Josh Reddick, Aledmys Diaz et Alex Bregman ont généré les autres points de la formation texane.

Tous les partants des Astros ont obtenu au moins un coup sûr dans la rencontre.

Du côté des Jays, Reese McGuire, Derek Fisher et Cavan Biggio ont chacun réussi un circuit en solo.

Pour sa part, Vladimir Guerrero fils a été expulsé du match en septième manche. Après avoir été retiré sur élan, le joueur d’avant-champ des Jays a adressé quelques mots à l’arbitre au marbre qui n’a visiblement pas apprécié.

Le releveur Collin McHugh (4-5) a été le lanceur gagnant tandis que Trent Thornton (4-9) a encaissé la défaite.

Remplacé par Diaz au troisième coussin lors de ce premier affrontement, le Québécois Abraham Toro devrait être de la formation partante des Astros samedi.

Nicholas Castellanos en met plein la vue

À Chicago, deux coups de circuit de Nicholas Castellanos ont permis aux Cubs de vaincre les Brewers de Milwaukee par la marque de 7 à 1.

Castellanos a débuté son match en puissance, obtenant ses deux longues balles lors des deux premières manches, produisant au passage quatre points. Le lanceur Jose Quintana a aussi mis son grain de sel à l’attaque grâce à son premier double de la saison, bon pour un point. Kyle Schwarber a aussi frappé la longue balle pour les vainqueurs.

Le gain est allé à la fiche de Quintana (12-8) tandis que Chase Anderson (6-4) a été crédité de la défaite des Brewers.

Cette victoire est importante pour les Cubs (73-61), qui sont suivis de très près au classement de la section Centrale de la Nationale par les Brewers (68-66). En comptant la rencontre de vendredi, les deux rivaux s’affronteront sept fois en dix jours.

Les Yankees en échappent une à domicile

À New York, les Yankees se sont fait surprendre par les Athletics d’Oakland, qui l’ont emporté 8 à 2.

Les Yankees connaissent des difficultés face aux Athletics, qui les avaient balayés lors de leur dernière série de trois matchs, il y a un peu plus d’une semaine.

Menés 2 à 1 après cinq manches, les A’s ont inversé la vapeur à partir du sixième engagement. Ils ont finalement inscrit sept points sans réplique dans la deuxième moitié de la rencontre.

Le joueur de deuxième but des A’s Jurickson Profar a été le plus productif des siens en produisant trois points grâce à un circuit et un double.

Le frappeur suppléant Seth Brown a aussi livré une bonne performance, produisant trois points après s’être amené en sixième manche.

Le lanceur des A’s Brett Anderson (11-9) a obtenu la victoire, permettant six coups sûrs et retirant un seul frappeur au bâton. Cinq lanceurs se sont amenés sur la butte pour les Yankees, mais c’est Tommy Kahnle (3-1) qui ajoutera une première défaite à sa fiche.