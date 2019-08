Des revenants invités à remplacer Andrew Luck

Pris de court par la retraite surprise d’Andrew Luck, les Colts d’Indianapolis ont amorcé leurs recherches pour trouver un quart substitut.

Ils ont ainsi convié trois revenants à prendre part à des essais : Matt Cassel, Brandon Weeden et Brock Osweiler, rapporte NFL Network, vendredi.

Le départ prématuré de Luck a fait en sorte que Jacoby Brissett est maintenant le nouveau quart numéro un des Colts, qui comptent également dans leurs rangs Chad Kelly et Phillip Walker.

Ces derniers sont cependant inexpérimentés. Contrairement aux trois quarts invités, ils n’ont jamais amorcé de match dans la NFL.

Du lot, Cassel est de loin celui avec la meilleure feuille de route. L’athlète de 37 ans a disputé 107 matchs répartis en 14 saisons, successivement avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Chiefs de Kansas City, les Vikings du Minnesota, les Bills de Buffalo, Cowboys de Dallas, les Titans du Tennessee et les Lions de Detroit, avec qui il a joué deux matchs en 2018. Il totalise 17 508 verges de gains aériens et 104 passes de touché.

Osweiler, lui, a participé à sept rencontres, dont cinq départs, avec les Dolphins de Miami la saison dernière. Il a disputé 49 matchs depuis le début de sa carrière, amassant 7418 verges par la voie des airs et 37 passes de touché. En plus de celui des Dolphins, il a porté l’uniforme des Broncos de Denver durant cinq ans (2012, 2013, 2014, 2015, 2017) et des Texans de Houston en 2016.

Quant à Weeden, il a été utilisé pour un seul jeu avec les Texans en 2018. Sa dernière passe tentée remonte à 2015.