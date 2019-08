Carabins: rebondir au CEPSUM

L’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, Danny Maciocia, se dit prêt à entamer sa saison à domicile, alors que ses hommes reçoivent le Vert & Or de l’Université Sherbrooke, ce vendredi.

Cette rentrée au CEPSUM sera l’occasion de peaufiner le jeu offensif de l’équipe, quelque peu déficient lors de la victoire de 10 à 3 des Bleus face aux Stingers de Concordia, la semaine dernière. L’ambiance au stade de l’UdeM devrait aussi aider l’équipe, alors que les amateurs seront heureux de revoir leurs favoris, à l’occasion du début d’année scolaire.

La rencontre sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 18h30.

«On a eu une bonne semaine de pratique et maintenant on s’attend à beaucoup d’ambiance, a mentionné l’entraîneur-chef Danny Maciocia, jeudi. Ça va être spécial pour les joueurs de première année. Ils vont pouvoir écrire un nouveau chapitre de leur histoire.»

Légèrement à court offensivement, en vertu de la production d’un majeur et d’un placement, Maciocia croit que ses joueurs avaient besoin de se familiariser avec le cahier de jeux de l’équipe.

«Défensivement, on les a limités à trois points. En attaque, on a cherché un peu de constance c’est certain. On a parlé des concepts offensifs à l’entraînement avec le but de s’améliorer», a indiqué celui qui est à la barre de l’équipe depuis 2011.

La même formule

Maciocia a tenu à souligner le travail de son quart-arrière partant Dimitri Morand et assure que celui-ci sera le partant au début du match de vendredi face au Vert & Or.

Les Sherbrookois s’amènent à Montréal après avoir perdu leur première rencontre, contre le Rouge & Or de l’Université Laval. Ils ont partiellement surpris leurs adversaires avec 10 points d’entrée de jeu, avant de voir l’équipe de la Vielle Capitale obtenir 40 points sans riposte.

«Sherbrooke a une attaque diversifiée et explosive. Leur quart-arrière sait comment lancer le ballon et leur ligne offensive peut être dangereuse», a analysé Maciocia.

En bref

• Le secondeur Brian Harelimana a été nommé joueur défensif de la semaine du Réseau du sport étudiant du Québec. Il s’agissait d’une première pour le joueur de quatrième année. Contre les Stingers, il a réussi 7,5 plaqués, dont un sac du quart.

• Les Carabins ont annoncé la présence de plusieurs joueurs des Alouettes lors de l’activité Cliniques en famille, qui se tiendra samedi au CÉPSUM. Les francophones Martin Bédard, Boris Bede, Jean-Samuel Blanc, Félix Faubert-Lussier, Christophe Normand et Jean-Gabriel Poulin seront sur place afin de donner des conseils aux jeunes amateurs et amatrices de football ainsi qu’à leurs parents.