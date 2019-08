Bianca Andreescu éliminée... en double

Les Canadiennes Bianca Andreescu et Sharon Fichman ont été éliminées d’entrée de jeu lors du tournoi de double des Internationaux de tennis des États-Unis, vendredi à New York, face aux Américaines Whitney Osuigwe et Taylor Townsend.

Andreescu et Fichman ont été incapables d’établir leur jeu face à Osuigwe et Townsend, s’inclinant en deux manches de 6-2 et 6-3. La paire gagnante a mis 70 % de ses premières balles en jeu et a remporté 67 % des échanges en pareilles occasions.

Andreescu poursuivra malgré tout son parcours en simple, elle qui a rendez-vous avec Caroline Wozniacki au troisième tour, samedi.

Dabrowski passe

De son côté, Gabriela Dabrowski et sa coéquipière Xu Yifan, troisième tandem favori à Flushing Meadows, ont accédé au deuxième tour en venant à bout de la Bélarusse Lidziya Marozava et de la Slovène Katarina Srebotnik en deux manches de 7-5 et 6-4.

Le match a duré 81 minutes. Les gagnantes ont réussi six bris de service en 12 occasions. Elles affronteront maintenant les Américaines Kristie Ahn (344e) et Christina McHale (165e), qui ont vaincu leurs compatriotes Hailey Baptiste (798e) et Emma Navarro (468e) en trois sets de 6-4, 6-7 (4) et 6-1.

«Shapo» aussi

Denis Shapovalov (86e) a également obtenu son billet pour le tour suivant, en compagnie de l’Indien Rohan Bopanna (39e). Ils ont surpris les quatrièmes têtes de séries, soit les Français Pierre-Hugues Herbert (18e) et Nicolas Mahut (sixième) en deux manches de 6-3 et 6-1.

«Shapo» et Bopanna ont profité de pratiquement toutes leurs opportunités, brisant le service de leurs adversaires six fois en sept occasions.