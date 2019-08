Un premier circuit pour Abraham Toro

Le Québécois Abraham Toro a frappé son premier coup de circuit dans le baseball majeur, alors que les Astros de Houston ont baissé pavillon 9 à 8 contre les Rays de Tampa Bay, jeudi après-midi, au Minute Maid Park.

L’athlète de 22 ans a réussi l’exploit en neuvième manche, lui qui était le premier frappeur des siens à se présenter à la plaque. Sur la deuxième balle que lui a envoyée le releveur Emilio Pagan, Toro a étiré les bras et envoyé le précieux objet dans les estrades du champ droit, ce qui réduisait l’écart entre les deux équipes à seulement un point. Pagan s’est cependant ressaisi et il a obtenu son 15e sauvetage de la présente campagne.

Outre son circuit, le natif de Longueuil a soutiré trois buts sur balles et foulé le marbre deux fois.

Les Astros avaient une mince avance d’un point avant le début de la septième manche, mais une poussée de trois points des visiteurs a changé la donne. C’est finalement une faible frappe d’Austin Meadows qui a produit le point gagnant en huitième.

En plus de Toro, George Springer et Jose Altuve ont expulsé la balle à l’extérieur des limites pour les perdants. Chez les Rays, Meadows et Travis d’Arnaud ont fait de même.

La victoire est allée à la fiche de José De Leon (1-0), tandis que la défaite a été encaissée par Chris Devenski (2-3).

Cette défaite était une première pour la formation du Texas en sept parties, soit depuis le rappel de Toro. Les Astros se dirigent maintenant vers le Canada, où ils disputeront une série de trois rencontres contre les Blue Jays de Toronto. Celle-ci s’amorcera vendredi, au Rogers Centre.