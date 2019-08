La valse des gardiens numéro 1 se poursuit à Philadelphie

Même après une entrée en matière plus qu’intéressante, Carter Hart ne peut être considéré d'emblée le gardien numéro 1 des Flyers de Philadelphie, a révélé le directeur général Chuck Fletcher.

Fletcher a déclaré plus tôt cette semaine que Hart devra prouver sa valeur face à l’autre gardien de l'équipe, le vétéran Brian Elliott. Tout devrait se jouer au camp d’entraînement. Elliott a connu une bonne entre-saison et jouit de son statut de vétéran. Hart, le jeune loup, a toutefois été l’homme de confiance des Flyers devant le filet, en deuxième moitié de saison.

«Peu importe qui fera le travail, je serai heureux. Les deux peuvent y arriver», a déclaré Fletcher au quotidien "Philadelphia Inquirer". Ils s’entendent bien et ont une bonne éthique de travail, en plus d’être des gardiens talentueux. C’est une bonne combinaison pour nous. Carter a un brillant futur devant lui et Brian est un vétéran très compétitif qui joue très bien lorsqu’il est en santé.»

Elliott connaît des années difficiles depuis son arrivée avec les Flyers en 2017. Il n’a pas été identifié comme le numéro 1 de l’équipe lui non plus, n’ayant pas été épargné par les blessures.

«Je touche du bois. Il est en santé pour l’instant et il se sent très bien», a dit Fletcher à propos de son gardien, notamment touché à la hanche lors des deux dernières saisons.

Une saine compétition

Elliott, 34 ans, et Hart, 21 ans, formeront l’un des duos de gardiens présentant le plus grand écart d’âge dans la Ligue nationale de hockey (LNH), la saison prochaine. Aussi, Elliott se dit prêt à concurrencer son jeune coéquipier, maintenant qu’il pourra être au sommet de sa forme.

«L’an dernier, c’était une bataille pour retourner sur la glace, a-t-il mentionné. J’ai eu un bon été d’entraînement et de rééducation, et je me sens différent par rapport à la saison dernière. J’ai l’impression d'avoir l’opportunité d’aider l’équipe à gagner beaucoup de parties. J’ai envoyé un message texte Carter l’autre soir et il arrivera bientôt. J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec lui.»

En 2018-2019, Hart a confirmé qu’il était l’un des meilleurs espoirs de la LNH chez les gardiens de but. En 31 rencontres, il a récolté 16 victoires et affiché une moyenne de buts accordés de 2,83. Il a aussi maintenu un taux d’efficacité de ,917. Le jeune Canadien a marqué l’histoire en remportant huit matchs consécutifs entre le 14 janvier et le 9 février, égalant le record du plus grand nombre de gains de suite avant l’âge de 21 ans.

Elliott, lui, a disputé 26 rencontres et totalisé 11 victoires. Il a montré une moyenne de 2,96 et un taux de ,906. Le joueur repêché par les Sénateurs d’Ottawa en 2003 en sera à une 14e saison dans la LNH.