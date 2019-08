F1: Valtteri Bottas de retour chez Mercedes en 2020, Ocon chez Renault

Le Finlandais Valtteri Bottas sera à nouveau le coéquipier de Lewis Hamilton en F1 chez Mercedes en 2020, a annoncé l'équipe allemande jeudi en marge du Grand Prix de Belgique.

Bottas, 30 ans, est chez Mercedes depuis 2017 et disposait d'une option pour 2020 qui devait encore être confirmée.

Cette annonce pourrait ouvrir la voie à l'arrivée du Français Esteban Ocon chez Renault comme l'affirme le magazine spécialisé Auto Hebdo. Interrogée par l'AFP, Renault s'est refusé jeudi à confirmer cette information.

Mercedes rappelle que Bottas «est actuellement 2e au championnat du monde avec 188 points» et que «pendant ces deux ans et demi avec l'équipe, il a remporté cinq victoires et obtenu dix pole positions».

«Je suis très heureux et fier de pouvoir faire partie de l'équipe pour une quatrième saison, a indiqué le Finlandais cité dans le communiqué. Mes performances n'ont cessé de s'améliorer chaque année et c'est une excellente manière de démarrer la deuxième partie de la saison 2019. Mon but est de devenir champion du monde et j'estime que Mercedes est le meilleur choix pour atteindre ce but en 2020.»

Bottas a réalisé un excellent début de saison en remportant deux Grand Prix mais a quelque peu marqué le pas depuis face à Lewis Hamilton, déjà quintuple champion du monde et actuellement en tête du championnat du monde avec une large avance.

«Pour 2019, nous avions fixé à Valtteri le défi de revenir encore plus fort qu'il ne l'avait été en 2018 et il l'a atteint avec des performances impressionnantes dans les premières courses», a rappelé Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes, ajoutant que sa cohabitation avec Lewis Hamilton avait été "exemplaire".

Outre l'éventuelle arrivée d'Ocon chez Renault, le fait que Bottas a été confirmé chez Mercedes va déclencher un véritable effet domino car l'Allemand Nico Hülkenberg, qui serait donc remplacé au sein de l'écurie française, fait partie des noms avancés pour conduire pour d'autres écuries l'an prochain.

Esteban Ocon chez Renault à partir de 2020

Le pilote français Esteban Ocon conduira en Formule 1 pour Renault à partir de 2020 pour deux ans, a annoncé l'écurie française jeudi en marge du GP de Belgique.

Il remplacera l'Allemand Nico Hülkenberg aux côtés de l'Australien Daniel Ricciardo. Ocon, 22 ans, est cette année pilote de réserve chez Mercedes qui avait annoncé peu de temps auparavant qu'elle reconduirait le Finlandais Valtteri Bottas avec Lewis Hamilton l'an prochain.

«Nous sommes très contents de retravailler avec Esteban pour les deux prochaines saisons. Par son parcours, Esteban connait la valeur et la difficulté de la F1, l’exigence de tous les instants et la volonté sans faille qui sont nécessaires pour avoir une chance de succès. Au-delà de son talent, sa mission sera de nous faire profiter de son énergie et de son envie naturelles exacerbées par une année sans course», a indiqué Cyril Abiteboul, team principal de l'écurie française de F1.

Celle-ci traverse actuellement une passe difficile et n'est que 6e au classement du championnat des constructeurs. Elle n'a marqué aucun point lors des deux dernières courses alors qu'elle visait en début de saison la 3e place derrière Mercedes et Red Bull.

«Mon premier sentiment est la fierté de piloter pour Renault en tant que pilote titulaire car j’ai grandi à Enstone avec Lotus puis Renault depuis 2010. J’ai beaucoup d’attaches avec cette écurie et les gens qui la composent, ce sont eux qui m’ont ouvert les portes du sport automobile de haut niveau. a pour sa part souligné le natif d'Evreux. Mon deuxième ressenti est la reconnaissance car me donner l’opportunité de m’exprimer à nouveau en F1 au plus haut niveau dans une écurie avec de grandes ambitions est une marque de confiance à laquelle je suis très sensible», a-t-il ajouté.

Ocon a entamé sa carrière en F1 en 2016 et s'est fait remarquer les deux années suivantes alors qu'il pilotait pour Force India (devenue depuis Racing Point).

Cette écurie lui avait toutefois préféré pour 2019 le Canadien Lance Stroll, dont le père est l'un des principaux investisseurs de Racing Point, et il avait dû se contenter cette année d'un rôle de pilote de réserve chez Mercedes.

22 courses au calendrier 2020 dont une première au Vietnam

Le calendrier 2020 de la F1 comportera 22 courses, une de plus que cette année, dont une première étape au Vietnam alors que le Grand Prix d'Allemagne n'y figurera pas, selon un document provisoire publié jeudi.

La saison commencera le 15 mars en Australie et se terminera le 29 novembre à Abou Dhabi, le Vietnam étant inscrit pour le 5 avril entre les GP de Bahrein et de Chine.

Le GP du Canada aura lieu le 14 juin.

Autre nouvelle course au championnat, celle organisée sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas, le 3 mai, juste avant le GP d'Espagne qui, malgré les menaces qui pesait sur lui, est maintenu. L'un des jeunes pilotes actuellement les plus en vue du plateau est le Néerlandais Max Verstappen.

En revanche, le GP d'Allemagne, qui a eu lieu cette année à Hockenheim, disparait du programme. Le constructeur allemand Mercedes domine pourtant la F1 depuis plusieurs années et le plateau compte avec l'Allemand Sebastian Vettel, qui court chez Ferrari, un quadruple champion du monde