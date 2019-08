Evander Kane déplore le racisme dans le hockey

L’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane a pris la parole sur les médias sociaux afin de dénoncer les propos racistes dirigés à l’endroit des Noirs dans le monde du hockey.

Pour mieux illustrer sa pensée, le patineur de 28 ans a commenté le message qu’un internaute lui a envoyé : l’individu en question a conseillé à Kane de changer de discipline et de jouer au basketball, un sport pratiqué majoritairement par des Noirs.

«Voici ce dont je parle. Cela arrive tout le temps et ce n’est jamais évoqué publiquement; c’est seulement ignoré. Cette remarque m’a également été lancée lorsque je me trouvais au banc des punitions durant le quatrième match à Denver [NDLR : de la série de deuxième tour face à l’Avalanche du Colorado le printemps dernier]. Tout ça comprend des motivations raciales. Il s’agit d’un problème de société qui est présent dans la sphère sportive», a-t-il indiqué sur son compte Instagram.

«Au football, au baseball et au basketball, il y a de l’intérêt porté au racisme. Cependant, au hockey, c’est plus facile de l’ignorer, de le nier et d’oublier, car soyons honnête : c’est un sport de Blancs. En revanche, il y a des Noirs qui jouent dans la Ligue nationale, tout comme d’autres minorités. Il est temps de le remarquer et de consacrer l’attention que ça mérite. La vieille façon de penser est révolue.»

Changer la pensée

En 2018, Kane avait aussi exprimé son opinion à propos du racisme en des termes similaires.

«Si vous n’êtes pas d’accord pour dire qu’il existe une composante raciale au hockey, c’est que vous vivez dans les nuages. C’est une mentalité dépassée et notre sport n’a pas encore bien saisi la problématique», avait-il dit au quotidien «Mercury News».

Plusieurs Noirs ont été la cible de commentaires ou de gestes racistes au cours des dernières années. Entre autres, le défenseur P.K. Subban avait été ciblé sur les réseaux sociaux par des partisans des Bruins de Boston après qu’il eut inscrit un but en prolongation pour le Canadien de Montréal lors du premier match de la demi-finale de l’Association de l’Est en 2014.

Pour sa part, l’attaquant Wayne Simmonds avait vu apparaître une banane projetée par un spectateur au moment où il effectuait un tir de pénalité au cours d’un match préparatoire des Flyers de Philadelphie à London en 2011.