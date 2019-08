Brooklyn ou Long Island? Beauvillier se prononce

La saison dernière, les Islanders de New York ont partagé leurs activités entre Brooklyn et Long Island, où l’équipe a connu la gloire dans les années 1980 avec quatre coupes Stanley d’affilée.

Ci-dessus, écoutez l'intervention d'Anthony Beauvillier aux «Partants».

Lequel des deux amphithéâtres les joueurs préfèrent-ils : le Barclays Center ou le désuet Nassau Veterans Memorial Coliseum? L’attaquant Anthony Beauvillier n’a pas hésité à se prononcer.

«C’est sûr qu’on aime jouer (à Long Island). C’est proche pour tous les joueurs. L’amphithéâtre n’est qu’à cinq ou dix minutes et l’ambiance est vraiment incroyable» », a-t-il admis aux «Partants», jeudi, sur les ondes de TVA Sports.

Les Islanders ont joué à Long Island pendant le premier tour des éliminatoires, pour se transporter dans l’autre arrondissement la ronde suivante.

Le 8 août dernier, les six membres de l’Empire State Development Board (ESD) de New York ont ​​voté à l’unanimité en faveur d’une proposition d’aménagement d’un amphithéâtre de 1,3 milliard $ au Belmont Park.

Les «Isles» devraient inaugurer l’édifice en 2021-2022.

Enfin, un contrat

Pour revenir à Beauvillier, le Sorelois n’est plus dans le même bateau que les Mitch Marner, Brayden Point et Patrik Laine.

Pour l’ailier de 22 ans, qui était joueur autonome avec compensation cet été, l’attente a pris fin mercredi lorsqu’il a paraphé un contrat de deux ans et 4,2 millions$ avec les Islanders.

«Nous avions commencé les discussions il y a peut-être un mois. Elles se sont intensifiées au cours des dernières semaines», a-t-il raconté.

«Je pense que notre directeur général avait d’autres choses à régler avant mon dossier. Je suis content que ce soit fait.»

Même s’il a participé à plus de rencontres qu’en 2017-2018, Beauvillier n’a pu répéter ses 21 buts marqués au cours de la dernière campagne, lui qui en a compté 18.

Encore une surprise en vue?

Cependant, il a vécu ses premières séries éliminatoires, le printemps dernier, récoltant deux points en huit confrontations. Les Islanders ont été balayés par les Hurricanes de la Caroline après avoir eux-mêmes éliminé les Penguins de Pittsburgh en quatre matchs.

Il s’agissait d’une belle surprise pour l’équipe et ses partisans après avoir perdu les services de leur capitaine, John Tavares.

«Nous aurons la même formation que l’an passé. On peut rêver encore aux séries et à la coupe Stanley. C’est vraiment positif de retourner à New York dans ce contexte. J’ai hâte que ça commence.»

S’il s’attend à voir le défenseur de 19 ans Noah Dobson - choix de premier tour de l’organisation l’an dernier - faire le saut dans la LNH après un stage de quatre saisons dans la LHJMQ, Beauvillier croit aussi que son nouveau gardien saura s’imposer.

Semyon Varlamov a été embauché le 1er juillet dernier après le départ de Robin Lehner. Le Russe avait porté les couleurs de l’Avalanche du Colorado au cours des huit dernières saisons.