Andrei Markov en demande

Ça ne fait qu’une seule journée que le défenseur Andrei Markov est représenté par l’agent Allan Walsh. Et déjà, ce dernier semble avoir beaucoup de pain sur la planche alors qu’il tente de négocier un contrat de la LNH à son nouveau client.

Markov, qui a disputé 990 matchs avec les Canadiens de Montréal, a joué les deux dernières saisons dans la KHL. Toutefois, le Russe désire revenir dans le circuit Bettman pour des raisons purement sportives.

«Après les 24 premières heures représentant Andrei et les conversations initiales avec les équipes, j’ai le sentiment, en raison de ces conversations, qu’une entente sera négociée avant le début des camps d’entraînement.»

Et, selon l'agent, Markov n'a pas l'intention de disputer seulement les 10 matchs qui le séparent du plateau des 1000 rencontres dans la LNH.

«C’est quelque chose qui lui trotte dans la tête. Mais ce n’est pas seulement une question de jouer 10 matchs pour atteindre le plateau des 1000 et retourner à la maison, a continué Walsh. Il croit sincèrement qu’il peut aider une équipe. Il peut aider les jeunes défenseurs, contribuer à forces égales et sur l’avantage numérique. [...] Il a le sentiment d’avoir beaucoup d’essence dans le réservoir. Il est en Floride et s’est entraîné intensivement chaque jour dans le gym et sur la patinoire. Lorsque l’opportunité se présentera, il sera prêt.»

Walsh n’a pas confirmé avoir eu ou ne pas avoir eu des discussions avec les Canadiens.

«Andrei a été très clair avec moi, que c’est une question de hockey. Ce n’est pas une question d’obtenir le contrat le plus lucratif.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.