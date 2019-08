EOTTM organise un gala dans un endroit inusité

Eye of the Tiger Management (EOTTM) organisera le 25 octobre prochain un gala mettant en vedette plusieurs boxeurs de la région de Québec : Lexson Mathieu, Vincent Thibault, Clovis Drolet, Leila Beaudoin et Hubert Poulin.

L’événement sera présenté dans un lieu inusité, dans un hangar du Complexe Capitale Hélicoptère, situé à proximité de l’aéroport international Jean-Lesage, ce qui devrait donner un cachet intime à la soirée de boxe.

Pour cette première expérience, EOTTM s’attend à une salle comble de 1500 spectateurs.

Le journaliste de TVA Sports Stéphane Turcot a assisté à la conférence de presse, mercredi. Voyez son reportage dans la vidéo ci-dessus.

Les pugilistes d’EOTTM rencontrés étaient unanimes : c’est l’endroit rêvé pour exercer leur art devant public.

«L'emplacement est parfait. Comme c’est plus petit et plus intime, l’ambiance va être incroyable! Il va y avoir des flammèches, c’est certain!», a lancé avec enthousiasme Thibault en entrevue.

«Tout le monde va être "ringside", a renchéri Drolet. Quand tu n’as jamais vu de boxe de près, c’est le "fun" d’entendre les coups et ce que les entraîneurs disent.»

Pour Beaudoin, qui effectuera ses débuts professionnels, «c’est mieux que ce soit ici». «Ça va être rempli dès le début. L’énergie du public va être vraiment présente. Je n’aurais pas pu espérer mieux pour mon premier combat. Je me sens fébrile!»

Une finale qui promet!

La finale de la soirée proposant neuf combats opposera le champion du monde jeunesse des poids mi-moyens de la World Boxing Organization (WBO), Artem Oganesyan (10-0-0, 8 K.-O.), à Konstantin Ponomarev (34-2-0, 13 K.-O.). Ce dernier est le seul homme ayant vaincu le Québécois Mikaël Zewski.

Un autre champion du monde jeunesse, Sadriddin Akhmedov (9-0-0, 8 K.-O.), sera de la partie dans la Vieille Capitale; son rival demeure indéterminé.

Thibault (9-0-0, 3 K.-O.) disputera pour sa part un 10e combat professionnel, tandis que Drolet (10-0-0, 6 K.-O.) sera en quête de son septième K.-O.

De son côté, Mathieu (5-0-0, 4 K.-O.) évoluera dans sa ville natale pour une première fois chez les pros.