Sept «cartes cachées» pour un pool de football

À l’approche de la prochaine saison de la NFL, qui commencera officiellement le 5 septembre, plusieurs amateurs de football font des pieds et des mains pour préparer leur pool. Certains choix tardifs pourraient faire une grande différence. Il suffit de sélectionner quelques «cartes cachées» au moment opportun, idéalement vers la fin du repêchage.

-James Washington (Steelers de Pittsburgh)

Le receveur de passes des Steelers James Washington risque d’aider à combler la perte d’Antonio Brown, échangé aux Raiders d’Oakland en mars dernier. Le jeune homme de 23 ans ne sera certainement pas la principale cible du quart-arrière Ben Roethlisberger, mais ses statistiques pourraient en surprendre plusieurs au terme de la saison.

-Derrius Guice (Redskins de Washington)

Le jeune porteur de ballon Derrius Guice semble dans les bonnes grâces de l’entraîneur Jay Gruden à Washington. Il partagera d’abord la tâche avec Adrian Peterson dans le champ arrière des Redskins, mais pourrait rapidement devenir l’homme de confiance à cette position. L’an dernier, à titre de recrue, Guice n’a pu se faire justice en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur à un genou subie durant le calendrier préparatoire.

-Philip Rivers (Chargers de Los Angeles)

Chez les quarts-arrière, Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City), Drew Brees (Saints de La Nouvelle-Orléans) et Aaron Rodgers (Packers de Green Bay) viennent naturellement en tête de liste. Parmi ceux qui ont moins la cote, le pivot des Chargers de Los Angeles Philip Rivers représente pourtant une option intéressante afin d’ajouter de la profondeur. Le vétéran de 37 ans devrait avoir l’occasion de se retrouver souvent sur le terrain et d’accumuler de bonnes statistiques, puisque la défensive des Chargers fait partie des plus puissantes de la NFL.

-Josh Gordon (Patriots de la Nouvelle-Angleterre)

Populaires auprès de nombreux Québécois, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre comptent notamment sur le receveur de passes Josh Gordon, qui a d’ailleurs repris l’entraînement au cours des derniers jours. Choix risqué, il a néanmoins le potentiel de rendre de précieux services aux poolers au cours de la prochaine saison. À considérer une fois que son coéquipier Julian Edelman a été sélectionné. Pas avant.

-T.J. Hockenson (Lions de Detroit)

Sélectionné en première ronde, huitième au total, par les Lions de Detroit lors du plus récent repêchage de la NFL, la recrue T.J. Hockenson peut être une option intéressante pour les poolers qui ne réussissent pas à mettre la main sur un ailier rapproché (TE) faisant partie de l’élite. Hockenson, 22 ans, pourrait améliorer sa valeur tout au long de la saison.

-Phillip Lindsay (Broncos de Denver)

Porteur de ballon des Broncos de Denver, Phillip Lindsay en a surpris plusieurs en 2018 en totalisant plus de 1000 verges de gains en 15 matchs. À sa première saison, il a été invité au Pro Bowl, même s’il n’a jamais été sélectionné par une équipe au repêchage de la NFL. Un joueur sous-estimé. Pourquoi continuer de l’ignorer?

-Kareem Hunt (Browns de Cleveland)

Suspendu pour le début de la saison, le demi offensif Kareem Hunt sera disponible pour les Browns à compter de la 10e semaine d’activités seulement. Selon le format du pool et le nombre de joueurs pouvant demeurer sur le banc, Hunt peut être un choix judicieux vers la fin du repêchage. Malgré ses frasques à l’extérieur du terrain, l’ancien des Chiefs de Kansas City fait partie des meilleurs de sa profession.

À surveiller également

T.Y. Hilton (Colts d’Indianapolis)

L’annonce de la retraite du quart-arrière Andrew Luck retardera logiquement la sélection de différents joueurs des Colts d’Indianapolis. Miser tardivement sur T.Y. Hilton au poste de receveur de passes, par exemple, pourrait vous aider. Par contre, si vous optez pour Hilton, assurez-vous d’avoir d’autres options pour la première semaine d’activités, puisque les Colts se mesureront alors à la puissante défensive des Chargers.