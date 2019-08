Samuel Piette reçoit l’appel du Canada

Le milieu de terrain Samuel Piette est l’unique porte-couleurs de l’Impact de Montréal faisant partie de la formation canadienne qui disputera deux matchs contre Cuba les 7 et 10 septembre dans le cadre de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Blessé aux adducteurs, le Québécois avait raté les deux dernières rencontres du Bleu-Blanc-Noir avant celle de mercredi face aux Whitecaps de Vancouver.

Lui et le gardien Maxime Crépeau, notamment, tenteront d’aider l’équipe nationale qui évoluera à Toronto le 7 septembre. Celle-ci reverra ses adversaires cubains trois jours plus tard à George Town, aux Îles Caïmans. Ces duels seront suivis de deux affrontements face aux États-Unis le 15 octobre et le 15 novembre. À partir du groupe de trois nations, seul le club gagnant passera aux matchs finaux de la Ligue A en juin 2020.

Par ailleurs, les Américains ont invité le défenseur de l’Impact Daniel Lovitz en prévision de leurs rencontres du 6 septembre contre le Mexique et du 10 septembre face à l’Uruguay.