MLS: début des éliminatoires le 19 octobre

Les éliminatoires de la MLS s'amorceront le 19 octobre prochain pour se terminer moins d'un mois plus tard, le 10 novembre.

Le circuit Garber a rendu public le calendrier éliminatoire, mercredi.

Il s'agit d'ailleurs d'un tout nouveau format, à élimination directe, plutôt que par série aller-retour.

Tout d'abord, le premier tour consistera en six rencontres - trois par association - où les gagnants accéderont aux demi-finales de conférence. Ces matchs seront joués les 19 octobre (2 matchs) et 21 octobre (4 matchs). Le champion de chaque association obtiendra un laissez-passer pour ce premier tour.

Puis, les rencontres du carré d'as de chaque association seront disputées quelques jours plus tard, les 23 octobre (2 matchs) et 24 octobre (2 matchs).

Les finales de l'Est et de l'Ouest seront disputées les 29 et 30 octobre alors que le match ultime, le 10 novembre.

Tous les matchs seront présentés à TVA Sports.