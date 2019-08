S’il en tenait seulement à Leon Draisaitl, l’attaquant et joueur autonome avec compensation Jesse Puljujarvi aurait déjà un contrat des Oilers d’Edmonton en poche. Mais Draisaitl a aussi l'impression que son coéquipier ne veut pas jouer à Edmonton en ce moment.

Puljujarvi a signé une entente d’un an avec le Karpat d’Oulu, une formation évoluant au sein de la principale ligue finlandaise. Même si le pacte comprend une clause permettant au patineur concerné de revenir en Alberta avant le 1er septembre, il reste que la situation est frustrante pour les dirigeants des Oilers et leurs joueurs.

À VOIR AUSSI | Contrat de deux ans pour Beauvillier

Interrogé par les médias mercredi à savoir s’il aimerait revoir Puljujarvi, limité à neuf points en 46 rencontres la saison dernière, Draisaitl a été sans équivoque.

«Oui. Évidemment, vous voulez compter sur les joueurs qui peuvent aider votre équipe. Cependant, on dirait qu’il ne souhaite pas jouer avec nous en ce moment. Peut-être que ça changera. En revanche, nous avons des gens bien payés pour prendre ces décisions», a déclaré l’Allemand.

Recommencer à gagner

Dans un autre ordre d’idées, Draisaitl s’attend à voir les siens renouer avec le succès après une campagne difficile s’étant conclue par une exclusion des séries.

«C’est réellement décevant, a-t-il ajouté. C’est un sport collectif et nous jouons tous pour nous qualifier en éliminatoires et remporter la coupe Stanley. On n’est pas là pour nécessairement briser des records. Certes, ça peut arriver, mais vous pratiquez le hockey pour voir votre club connaître du succès et nous n’en avons pas obtenu. Espérons qu’on pourra changer cela», a-t-il dit.