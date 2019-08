La pression monte chez les Jets

L’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, ne s’en cache pas : le temps presse pour régler les différends contractuels des attaquants Patrik Laine et Kyle Connor, à environ deux semaines du début du camp d’entraînement.

Joueurs autonomes avec compensation, les deux hockeyeurs ont totalisé 116 points ensemble l’année dernière et ils représentent une bonne partie de la force de frappe de l’équipe manitobaine. Leur absence prolongée compliquerait évidemment la tâche de leur pilote, mais celui-ci tente de demeurer positif.

«À mesure que la campagne approche, la pression monte des deux côtés. Plus l’urgence d’agir se fait sentir au sein de l’organisation et dans le clan du joueur, meilleures sont les chances d’en arriver à une entente, a commenté Maurice au site NHL.com. Nous verrons ce qui arrivera et nous avons confiance de les voir signer avant qu’on mette la rondelle en jeu. Vous souhaitez compter sur tout le monde au camp, mais avant tout, vous espérez que ça se règle d’ici le début de la saison.»

«J’ai discuté avec les deux. On n’a pas parlé de contrat, mais ils doivent faire le nécessaire, a-t-il ajouté. J’ai vécu la même situation il y a un [avec le défenseur Josh Morrissey, qui a accepté un pacte de deux ans le 16 septembre 2018] et ça faite partie des affaires. Tous savent que ce ne sont pas uniquement ces deux joueurs qui se trouvent dans un tel contexte dans la Ligue nationale.»

Plus de patience

Paradoxalement, il n’y a pas lieu de paniquer selon Maurice, surtout que le marché de l’autonomie avec compensation est particulièrement lent cette année. Les joueurs en quête d’un contrat sont plus patients et attendent de voir ce que leurs vis-à-vis feront. Une fois le jeu de domino entamé, les formations concernées devraient miser rapidement sur leurs hockeyeurs, d’après lui.

«Vu de l’extérieur, il serait facile de dire qu’il y a un problème, puisque beaucoup de gars n’ont pas signé. Cependant, dans les faits, c’est normal, car personne n’a réglé son dossier, a-t-il déclaré. Tous ces joueurs se trouvent dans le même bateau et nous ne sommes pas plus préoccupés qu’un autre club. S’il s’agissait des deux athlètes encore sur le marché, ce serait plus inquiétant, puisqu’il y aurait une base pour nous situer. Tous veulent signer, mais savent aussi que ce sera tardivement. Tout se déroulera d’un coup, car tous attendent en ligne.»