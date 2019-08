«Je mérite plus d'argent» - Jordan Binnington

Après sa saison digne d’un conte de fées, Jordan Binnington a prolongé de deux ans son séjour avec les Blues de St. Louis, et voit plus de billets verts dans son futur.

«J’ai confiance en moi et je crois que je mérite plus et que j’aurai plus. Ça arrive avec le temps et l’expérience. Je dois continuer dans ce processus et laisser l’argent venir à moi», a mentionné le gardien de but des champions en titre de la coupe Stanley, en conférence de presse.

Binnington a signé un contrat de deux ans à la mi-juillet. L’entente lui rapportera 4,4 millions $ par saison, soit à peine plus que Jake Allen (4,35 millions $), l’autre gardien de l’équipe, qui deviendra joueur autonome en même temps que Binnington.

Joueur de première année la saison dernière, Binnington a ravi le rôle de gardien partant à Allen, disputant presque toutes les rencontres de séries éliminatoires des Blues. À déjà 26 ans, le choix de troisième tour des Blues en 2011 reconnaît que son parcours vers la grande ligue n’a pas été typique.

«Ç’a été un long processus pour atteindre la LNH. Je crois que j’étais bien préparé à saisir ma chance. Ça s’est très bien passé et on verra pour la suite», a observé Binnington.

Continuer à progresser

Rempli de confiance après son excellent parcours, Binnington tient à conserver son niveau de jeu de la saison précédente tout en continuant à s’améliorer.

«Je ne crois pas avoir à prouver quoi que ce soit à personne d’autre qu’à moi. Je demande toujours le meilleur de moi-même et je vais tenter de rester au sommet pour connaître du succès», mentionne-t-il.

Il faut dire que Binnington devra établir sa valeur sur une saison complète. Arrivé en milieu de campagne, alors que les Blues montraient l’une des pires fiches de la Ligue nationale, il a présenté d’impressionnantes statistiques. En 32 matchs, il a enregistré la victoire à 24 reprises, en plus de montrer un taux d’efficacité de 0,927 et une moyenne de but accordé de 1,89. Il a terminé deuxième du vote pour le trophée Calder, remis à la meilleure recrue de l’année.

Binnington, nouveau contrat en poche, a maintenant les yeux rivés vers la prochaine campagne.

«Lors des négociations de contrat, j’ai voulu présenter mon meilleur visage et nous avons finalement trouvé une entente. Je crois que c’est bon pour les deux côtés et je suis heureux de passer deux autres années à St. Louis pour continuer à amasser les succès avec l’équipe.»