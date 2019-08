Un jeune trio québécois au camp des Penguins

Les Penguins comptent déjà un Québécois dans leurs rangs en Kristopher Letang.

Trois autres produits d’ici pourraient se joindre au groupe, alors que les attaquants Samuel Poulin et Nathan Légaré ainsi que le défenseur Pierre-Olivier Joseph espèrent faire le saut dans la Ligue nationale dès cet automne.

À l’aube du camp des recrues, qui se déroulera la semaine prochaine, le journaliste de TVA Sports Mikaël Lalancette a rencontré Poulin et Légaré, qui se sont entraînés ensemble cet été avec cet objectif commun en tête. Voyez ce segment de l’émission Les Partants dans la vidéo ci-dessus.

Dans le but de demeurer à Pittsburgh, Poulin a mis le paquet dans son entraînement estival. Il croit en ses chances de se tailler un poste.

«Mon but est de faire l’équipe dès cette année. C’est encore plus motivant d’aller au gym chaque matin. Je me défonce tous les jours pour arriver prêt au camp.»

«Il faut juste que je fasse mes preuves et que je connaisse un bon camp. Si je fais ça, ça va être à eux de décider ce qu’ils feront avec moi.»

La saison estivale a aussi été assez chargée pour Légaré.

«J’ai beaucoup parlé aux dirigeants des Penguins. Sam et moi avons une belle complicité. Ça va être spécial d’aller ensemble au camp des recrues la semaine prochaine.»

En plus de ces deux joueurs, Joseph «sera à surveiller», selon Mikaël Lalancette.