Enfin un contrat pour Anthony Beauvillier

Le Québécois Anthony Beauvillier a signé un contrat de deux ans avec les Islanders de New York, a annoncé l’équipe, mercredi.

Il empochera en moyenne 2,1 millions $ par saison grâce à sa nouvelle entente, selon le site The Athletic.

À VOIR AUSSI | Pas de Cole Caufield au camp des recrues

L’ancien des Cataractes de Shawinigan, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, était joueur autonome avec compensation depuis le 1er juillet.

Repêché 28e au total par les Islanders en 2015, Beauvillier a amassé 18 buts et 10 mentions d’aide pour 28 points en 81 sorties la saison dernière. Il a ajouté un but et une aide en séries.

L’attaquant de 22 ans a connu la meilleure campagne de sa jeune carrière en 2017-2018 avec 36 points, dont 21 buts.

Matt Hunwick ne jouera pas cette saison

Par ailleurs, le défenseur des Sabres de Buffalo Matt Hunwick ratera la totalité de la saison 2019-2020 en raison de problèmes au cou, a annoncé le directeur général Jason Botterill.

«Après une évaluation médicale approfondie cet été, on ne croit pas que Matt sera physiquement prêt à jouer», a résumé le DG dans une courte déclaration de son organisation.

Les ennuis de Hunwick ne datent pas d’hier, car il a manqué le début de la dernière campagne pour les mêmes raisons. Il a disputé sa première rencontre avec les Sabres le 16 décembre et a inscrit deux mentions d’aide en 14 matchs, tout en affichant un différentiel de -7.

L’arrière américain de 34 ans a récolté 119 points, dont 25 filets, en 535 parties en carrière dans la Ligue nationale de hockey.