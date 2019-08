C’est la fin pour Cam Ward!

Le gardien Cam Ward a décidé de prendre sa retraite en tant que membre des Hurricanes de la Caroline, signant un contrat d’un jour avec eux à cette fin, mercredi.

L’homme de 35 ans a passé la dernière saison dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago, conservant une fiche de 16-12-4, une moyenne de buts alloués de 3,67 et un taux d’efficacité de ,897. Précédemment, il avait évolué en Caroline, où il a remporté la coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe à sa première campagne en carrière, en 2005-2006.

«Ce fut un honneur et un privilège de porter le chandail des Hurricanes pendant 13 ans, a-t-il déclaré dans un communiqué. Tout au long de ce séjour ici, mon amour pour l’organisation, la ville et les partisans est demeuré bien réel. C’est pourquoi ma famille et moi-même croyons que Raleigh est notre maison et le sera toujours.»

«J’aimerais remercier mes coéquipiers, mes entraîneurs et les membres du personnel que j’ai côtoyés durant mes années en Caroline. Je garderai en mémoire mes grands moments comme joueur au PNC Arena, que ce soit la coupe Stanley ou le fait de représenter le club au match des étoiles, a-t-il ajouté. La décision n’a pas été facile, mais je regarde vers l’avant pour assurer la meilleure transition pour mes proches et examiner ce que le futur me réserve.»

Ward a été un choix de premier tour des «Canes», le 25e au total, en 2002. Il domine la concession de Raleigh avec 688 rencontres, 318 victoires, 17 261 arrêts et 27 blanchissages. Il a terminé son parcours dans la Ligue nationale avec un dossier de 334-256-88 et une moyenne de 2,74.