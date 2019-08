«Perry aura quelque chose à prouver», selon Seguin

Les Stars de Dallas ont été éliminés au deuxième tour des dernières séries de la Ligue nationale de hockey (LNH) et Tyler Seguin veut que les attentes soient encore plus élevées envers son équipe cette saison, notamment à cause de l’arrivée de Joe Pavelski et Corey Perry.

«Nous voulons faire monter les attentes, a affirmé Seguin aux médias, mardi dans le cadre du camp BioSteel. Nous avions des excuses dans le passé en raison des changements d’entraîneurs, mais là nous connaissons l’équipe d’entraîneurs. Nous avons établi notre identité la saison dernière et nous allons bâtir là-dessus.»

Seguin est particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir deux vétérans de renom à Dallas. Pavelski a signé une entente de trois ans et 21 millions $ après 13 saisons avec les Sharks de San Jose tandis que Perry a paraphé un contrat d’un an et 1,5 million $ après avoir été libéré par les Ducks d’Anaheim.

«Il y a tellement d’excitation par rapport aux jeunes joueurs que tu arrêtes parfois de parler des gars dans la mi-trentaine, a expliqué Seguin. Ces gars permettent de créer une belle chimie dans une équipe. Tu as besoin d’eux.»

Des choses à prouver

Selon l’attaquant vedette, Pavelski et Perry ont chacun quelque chose de différent à apporter aux Stars.

«Perry aura quelque chose à prouver. En lui parlant, j’ai constaté qu’il voulait toujours gagner, a dit Seguin. Pavelski est spécial dans le vestiaire et j’ai hâte de le voir à l’œuvre.»

Si Seguin aime les nouvelles acquisitions de son équipe, il est triste de voir partir Jason Spezza, qui s’est entendu sur les termes d’un contrat d’un an d’une valeur de 700 000 $ avec les Maple Leafs de Toronto.

«Ils [les Leafs] compteront sur un gars de caractère et de leadership, a indiqué Seguin. Il est excellent dans le vestiaire et il va me manquer. C’est le premier gars que je contacte quand je veux parler de hockey. Il fera un excellent travail avec les jeunes à Toronto.»

Des fleurs pour Montgomery

Seguin avait aussi de bons mots pour son entraîneur-chef, le Montréalais Jim Montgomery.

«Il a été excellent, surtout quand on considère que c’était sa première saison [dans la LNH]. Je sais qu’il a déjà été un joueur, mais il a bien géré l’adversité qui vient dans une campagne. Les changements et les ajustements qu’il a apportés ont été bons pour nous, et il [Montgomery] va continuer à s’améliorer.»