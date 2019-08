Les Canadiens atteignent un plateau impressionnant

L'organisation des Canadiens de Montréal est devenue mardi la première de la Ligue nationale de hockey (LNH) à atteindre le plateau des 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.

L’organisation en a elle-même fait l’annonce sur les réseaux sociaux.

«Merci aux meilleurs partisans au monde de nous avoir aidés à devenir la première équipe de la LNH à atteindre 100 000 abonnés sur YouTube», a-t-elle écrit.

Merci aux meilleurs partisans au monde de nous avoir aidés à devenir la première équipe de la LNH à atteindre 100 000 abonnés sur YouTube!



Thanks to the best fans around for helping us become the first NHL team to reach 100,000 subscribers on YouTube!



