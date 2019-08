Josh Donaldson de retour à Toronto

Ancienne vedette des Blue Jays et évoluant maintenant avec les Braves d’Atlanta, Josh Donaldson effectue un retour fertile en émotions à Toronto, où il a adoré jouer.

«Je savais évidemment qu’il avait aimé être à Toronto et jouer avec les Blue Jays, mais je n’avais pas réalisé à quel point il avait adoré cet endroit, a d’ailleurs affirmé à la chaîne radiophonique Sportsnet 590 The Fan le Québécois Alex Anthopoulos, directeur général des Braves, en marge de la visite de Donaldson et de son équipe au Rogers Centre, mardi et mercredi. Il aurait voulu demeurer là pour le reste de sa carrière.»

Anthopoulos dit avoir fait ce constat après une discussion avec le joueur de troisième but à ce sujet au cours de la dernière semaine.

«Je pense qu’il est vraiment excité de revenir à Toronto, a poursuivi le directeur général. Je m’attends à ce que les partisans soient reconnaissants. C’est un ancien joueur qui était amoureux de cette place et du Canada.»

Joueur par excellence en 2015

Anthopoulos, qui était le directeur général des Blue Jays à l’époque, avait lui-même acquis Donaldson des Athletics d’Oakland en novembre 2014 en retour de quatre joueurs, dont Kendall Graveman et Brett Lawrie. Celui qu’on surnomme «Bringer of Rain» avait répondu à l’appel en raflant le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine dès sa première saison à Toronto, en 2015. Il avait réussi 41 doubles et autant de circuits, en plus de produire un impressionnant total de 123 points.

Après un court passage avec les Indians de Cleveland pour compléter la saison 2018, Donaldson a retrouvé Anthopoulos chez les Braves. Le vétéran donne à nouveau raison au Québécois de lui avoir fait confiance, cette fois à titre de joueur autonome. Donaldson abordait ainsi le match de ce mardi à Toronto avec 29 doubles et 32 circuits en poche depuis le début de la saison.