Dossier Matthew Tkachuk: le capitaine est optimiste

Matthew Tkachuk fait partie des joueurs autonomes avec compensation de renom dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais son coéquipier chez les Flames de Calgary Mark Giordano estime que la situation se règlera «plus tôt que tard».

Interrogé par le réseau TSN récemment, le capitaine de la formation albertaine souhaite évidemment voir l’attaquant amorcer à temps le prochain camp d’entraînement. Tkachuk, 21 ans, reste un élément de premier plan à Calgary, où il a obtenu 34 buts et 43 mentions d’aide pour 77 points en 80 rencontres durant la dernière campagne.

«Je lui parle souvent, on s’envoie des messages textes presque quotidiennement. Évidemment, j’essaie de comprendre davantage le tout, mais à l’approche du camp, j’espère que ça fonctionnera au plan des affaires. Ça finit toujours par une entente : vous souhaitez toutefois qu’elle arrive le plus rapidement possible, a affirmé le défenseur, selon des propos diffusés sur le site NHL.com. Nous allons laisser son agent et notre directeur général [Brad Treliving] trouver la solution.»

«Il n’y a pas de question à se poser concernant ce qu’il représente pour notre club, a-t-il ajouté. Tous savent qu’il s’agit d’un gars pouvant livrer la marchandise chaque soir. Il se bat tout le temps.»

Un ajout important

Dans un autre ordre d’idées, Giordano est heureux de pouvoir compter sur le vétéran Milan Lucic, obtenu des Oilers d’Edmonton en retour de James Neal pendant la saison morte. Son expérience sera un atout de taille à ses yeux et sa baisse de production n’est pas préoccupante selon lui.

«Je pense que chacun est conscient de la présence qu’il exerce. Il a évolué pour quelques organisations et quand un gars comme lui arrive, ça rend les autres joueurs plus à l’aise relativement à leur jeu et à eux-mêmes, a-t-il expliqué. Je l’ai affronté dans les dernières années et il peut faire la différence dans les matchs importants. Il a beaucoup de bagage, donc il sera un leader pour nous et aidera notre équipe.»