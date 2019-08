Andreescu peut-elle triompher à Flushing Meadows?

Dans le jargon sportif, on dit souvent qu’on est aussi bon que lors de notre dernière performance.

La jeune Canadienne de 19 ans Bianca Andreescu ne semble pas faire exception à cette règle.

Alors qu’elle remportait il y a deux semaines le tournoi de la Coupe Rogers présenté à Toronto, Andreescu a entamé mardi les Internationaux des États-Unis sur les chapeaux de roues, en lessivant Katie Volynets 6-2 et 6-4.

En entrevue à l’émission «Les Partants», son entraîneur Sylvain Bruneau a avoué que remporter la Coupe Rogers est une réussite qui donne beaucoup de confiance.

«C’est sûr qu’une victoire du genre amène un athlète à être plus confiant. Cependant, le US Open est un nouveau tournoi et il faut en quelque sorte oublier Toronto. On est arrivés tôt à New York et on a eu une bonne préparation, alors je suis optimiste.

«Avec Bianca, nous avons travaillé son service, son approche sur les retours de service et son jeu au filet.»

Intimidée?

Même si elle connaît une superbe saison à tous les points de vue, Bianca Andreescu, à 19 ans, est encore une joueuse en début de carrière.

Bruneau croit-il que sa protégée pourrait être intimidée par l’ampleur des Internationaux des États-Unis?

«Je dirais que non. Il faut dire que sa situation a beaucoup évolué en un an. L’année dernière, elle avait été éliminée lors des qualifications du US Open, alors qu’elle vient d’y remporter son match de premier tour aujourd’hui.

«C’est sûr qu’il y a énormément de demandes des médias pour Bianca. Les distractions sont nombreuses, mais elle doit garder sa concentration.»

Un beau défi

Au prochain tour, Bianca affrontera la Belge Kirsten Flipkens, une adversaire qui, selon Sylvain Bruneau, ne sera pas une proie facile.

«C’est une joueuse très talentueuse qui, à 30 ans, est très expérimentée. Elle est sur le circuit depuis longtemps et elle joue bien depuis plusieurs années.

«Cela dit, il y a plusieurs matchs à gagner si on veut progresser dans le tournoi.»

Qu’en pensent les gens?

Par ailleurs, les auditeurs de l’émission « Les Partants» ont été appelés à donner leurs prédictions quant au parcours d’Andreescu à Flushing Meadows.

La majorité des gens voient Bianca s’incliner en quarts de finale, alors qu’une personne sur cinq croit qu’elle atteindra la finale.

Finalement, seulement 12% des participants ont indiqué croire que la jeune joueuse ne franchirait pas le 4e tour.