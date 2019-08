Carey Price divise les opinions

Carey Price a cette capacité, depuis ses débuts dans la LNH, à diviser les opinions.

Que ce soit lors de soupers familiaux ou lors de pauses-café au bureau, le débat revient sans cesse. Certains croient dur comme fer qu’il est le meilleur gardien du circuit Bettman, alors que d’autres ne le classent même pas dans le top 5.

Les irréductibles de Carey se plaisent à dire que les Canadiens ne seraient pas du tout au même niveau sans lui, alors que ceux qui le portent en moins haute estime rappellent que le #31 n’a jamais pu répéter ses prouesses de la saison 2014-2015 (moyenne de buts alloués de 1,96 et pourcentage d’efficacité de 0,933).

En cette chaude journée d’août, «Les Partants» ont tenté de faire progresser le dossier en demandant aux amateurs à quel rang ils classaient Carey Price chez les gardiens de la LNH.

Comme vous le voyez, plus de 70% des gens croient que le gardien du CH fait partie des quatre meilleurs gardiens de la ligue. De ce nombre, 34% octroient à Price le 1er ou le 2e rang de la LNH.

Enfin, à l’inverse, 14% des amateurs sont d’avis que Carey Price ne devrait pas être considéré parmi les sept gardiens les plus dominants de la Ligue nationale de hockey.

L’an dernier, celui qui a été sélectionné au 5e rang du repêchage de 2005 a compilé un dossier de 34 victoires, 26 défaites et six revers en temps supplémentaire, présentant une moyenne de buts alloués de 2,49 et un pourcentage d’efficacité de ,918.