Rod Fanni s'engagera avec l'Impact

L'Impact de Montréal obtiendra bientôt du renfort en défense centrale.

Le défenseur Rod Fanni s'est engagé avec le Bleu-Blanc-Noir et effectuera un retour avec l'équipe, a rapporté en exclusivité l'analyste de TVA Sports Vincent Destouches, lundi.

Le vétéran français de 37 ans a disputé 26 matchs avec le club en 2018, mais n'était pas parvenu à signer une nouvelle entente durant la saison morte.

Il avait été embauché, au printemps 2018, pour combler l’absence de Zakaria Diallo, qui avait subi une sérieuse blessure à un tendon d’Achille. En 2290 minutes de jeu avec l’Impact, il a inscrit un but et décoché six tirs, dont deux cadrés.

Son arrivée avec l’Impact aidera à pallier le départ récent de ce même Diallo pour le RC Lens, en Ligue 2 française. Qui plus est, trois autres défenseurs centraux de l’Impact, Rudy Camacho, Victor Cabrera et Jukka Raitala, doivent tous composer avec des blessures dont la gravité varie.

INFO | #IMFC va renforcer sa défense centrale qui en avait bien besoin. Rod Fanni va s’engager avec le Bleu-Blanc-Noir.



Retour au bercail pour Fanni, qui n’était pas parvenu à s’entendre avec Montréal en début d’année. Son dernier match remonte au 28 octobre 2018. — Vincent Destouches (@100_Soccer) 26 août 2019

Le défenseur latéral de l’Impact Bacary Sagna, dont Fanni est un bon ami, était très heureux de le savoir de retour, lundi matin.

«On sait l'importance que Rod a dans l'équipe, non seulement sur le terrain mais en dehors du terrain aussi», a-t-il commenté, en marge de l’entraînement.

Sagna ne doute pas de la capacité de Fanni à vite retrouver son rythme de façon à aider l’équipe rapidement.

«L'année dernière il était à 34 km/h en pointe de vitesse, a-t-il rappelé. Malgré son âge, c'est quelqu'un d'athlétique, qui a une bonne hygiène de vie. Il va avoir besoin de deux semaines pour se préparer, je dis deux semaines, mais peut-être un petit peu moins, ou un petit peu plus, je ne sais pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui est prêt.»

Fanni amène un bagage de 362 matchs d'expérience en Ligue 1, lui qui a évolué au cours de sa carrière pour le RC Lens, l'OGC Nice, le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille.