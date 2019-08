«C’est un autre niveau à Montréal» - Max Domi

L’attaquant du Canadien de Montréal Max Domi a ajouté un jalon à la rivalité entre sa formation et les Maple Leafs de Toronto, lundi.

Questionné par le réseau TSN, le fils de l'ex-porte-couleurs des Leafs Tie Domi a indiqué que les partisans de hockey montréalais étaient définitivement plus intenses que ceux de Toronto.

«J’ai été très chanceux de grandir dans un environnement similaire à Toronto avec mon père, mais à Montréal, c’est un autre niveau, a-t-il dit. Je comprends que Toronto a ses partisans avec la "Leaf Nation", ce qui est impressionnant. Cependant, ce n’est même pas proche de ce qui se passe à Montréal. Le groupe de partisans à Montréal est unique.»

Acquis en juin 2018 des Coyotes de l’Arizona, Domi a révélé qu’il a été surpris par l’ambiance qui règne au domicile du Tricolore.

«Il ne s’agissait pas de quelque chose auquel je n’étais pas prêt, mais tu ne peux pas t’attendre à la sensation de patiner au Centre Bell et de jouer devant plus de 20 000 passionnés, qui savent exactement ce qui se passe dans ta vie et comment ton jeu est en ce moment.»

Pour certains patineurs de la Ligue nationale de hockey, cette composante pourrait être un irritant majeur, mais pas pour l’athlète de 24 ans.

«Même quand tu ne joues pas bien, c’est plaisant. Cela te permet d’aller chercher le meilleur de toi-même et de sortir de ta mauvaise passe. Je comprends que ce n’est pas pour tout le monde, mais si tu joues à Montréal, tu es le gars le plus chanceux de la planète.»

En 2018-2019, Domi a connu sa meilleure campagne dans le circuit Bettman avec une récolte de 28 buts et 44 mentions d’aide pour 72 points en 82 rencontres.