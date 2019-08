Douze nouveaux visages chez les Remparts

Les Remparts de Québec amorceront la saison 2019-2020 avec 24 joueurs dans leur formation, incluant 12 nouveaux visages et quatre patineurs de 16 ans.

L’organisation de la LHJMQ avait jusqu’à midi lundi matin pour remettre sa liste finale aux autorités compétentes après avoir évalué un total de 55 patineurs depuis l’ouverture du camp d’entraînement, le 14 août dernier.

Ce sont donc 13 attaquants, neuf défenseurs et deux gardiens de but qui ont été sélectionnés pour cette 23e année depuis la renaissance. Malgré deux saisons et demie derrière la cravate, le centre Jérémy Laframboise a subi le couperet dans la dernière vague de retranchements.

Parmi les joueurs retenus qui en seront à leurs premiers pas dans l’uniforme des Remparts figurent les choix de première ronde du dernier encan midget tenu au Centre Vidéotron, les attaquants Nathan Gaucher et Jacob Melanson, ainsi que le défenseur Charle Truchon, réclamé en deuxième ronde à ce même événement.

Le Japonais Yu Sato et l’arrière Édouard Cournoyer font aussi partie des nouveaux venus de la bande de Patrick Roy. Les deux joueurs ne sont âgés que de 17 ans.

Le jeune Émerik Despatie aura la tâche de seconder le titulaire Carmine-Anthony Pagliarulo devant la cage québécoise. Despatie, qui évoluait l’an dernier avec l’Intrépide de l’Outaouais au niveau midget espoir, a livré une saine lutte dans les derniers jours du camp avec Thomas Boucher, bloquant 28 des 34 tirs dirigés vers lui dans la défaite de 6 à 2 aux mains du Drakkar de Baie-Comeau, dimanche.

D’ici à ce que le sort du vétéran de 20 ans Félix Bibeau soit scellé avec l’organisation des Islanders de New York, trois autres joueurs qui en sont à leur dernière année d’admissibilité dans la LHJMQ composeront l’effectif, soit l’attaquant Anthony Gagnon ainsi que les défenseurs Darien Kielb et Pier-Olivier Lacombe.