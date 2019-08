Samuel Piette se sent d’attaque

La blessure de Samuel Piette guérit dans les délais prévus.

Le Québécois vise un retour mercredi, mais il avoue qu’il est plus réaliste de le revoir samedi. C’est ce qu’il a confié après l’entraînement public de l’Impact de Montréal au Stade Saputo, dimanche.

«Je veux retrouver le terrain le plus vite possible. Je me sens bien physiquement. Je vise le match de mercredi, mais ça peut être dangereux avec deux matchs en quatre jours. Il faut faire attention. Le match de samedi contre D.C. United est plus envisageable, mais si je suis capable d’aider l’équipe dès mercredi, pourquoi pas», a-t-il indiqué. Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

Si le milieu de terrain renoue effectivement avec l’action dès mercredi contre les Whitecaps de Vancouver, cela signifierait qu’il aurait raté trois matchs, soit le même chiffre qu’avait annoncé l’équipe la semaine dernière.

Piette n’a pas joué depuis la défaite de 3-2 contre le Fire à Chicago, le 10 août, en raison d’une blessure aux adducteurs.

Le onze montréalais a ensuite gagné 1-0 contre le Cavalry FC de Calgary pour passer en finale du Championnat canadien, avant de se contenter d’un verdict nul de 3-3 à domicile contre le FC Dallas et de perdre 2-1 contre le Toronto FC au BMO Field.

C'est la deuxième fois cette saison que le joueur de 24 ans doit s’absenter pour un pépin physique, lui qui avait subi une blessure à l’abdomen le 13 juillet contre l’ennemi juré de Toronto. Il était revenu au jeu le 7 août dans le match aller de la demi-finale du Championnat canadien contre le Cavalry FC.

En 19 rencontres cette saison, Piette n’a récolté aucun point et il a effectué neuf tirs en direction des filets adverses, dont un seul a été cadré.