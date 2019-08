Rory McIlroy couronné à la Coupe FedEx

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a été sacré champion de la Coupe FedEx pour la deuxième fois de sa carrière à la suite de sa victoire au Championnat du circuit, dimanche, à Atlanta.

Ayant savouré son troisième triomphe de la saison au sein de la PGA, le gagnant a remis une carte de 66, quatre coups sous la normale, durant la dernière ronde du tournoi, et ce, après avoir dû jouer les derniers trous de la troisième ronde qui avait été interrompue par les orages, samedi.

À VOIR AUSSI | VIDÉO : six personnes blessées par la foudre au championnat de la PGA

Malgré des bogueys aux 14e et 15e fanions, il a terminé avec un cumulatif de 262 (-18) et une avance de quatre coups sur l’Américain Xander Schauffele (70). Conséquemment, il a mis la main sur la somme de 15 millions $, soit la bourse la plus imposante de l’histoire du golf professionnel. L’Européen et Tiger Woods sont les seuls joueurs revendiquant deux titres de la Coupe FedEx à leur palmarès.

«Je suis très fier de moi, je vais réellement apprécier ce titre», a-t-il commenté au quotidien "The Guardian".

Justin Thomas (68) et Brooks Koepka (72), tous deux des États-Unis, ont partagé le troisième rang de l’événement disputé sur le parcours d’East Lake avec une fiche de 267 (-13). Koepka détenait une priorité d’un coup sur McIlroy au moment d’amorcer son 18 trous et celui-ci estime gratifiant le fait d’avoir eu raison du détenteur du premier rang mondial.

«Je me retrouvais devant le meilleur et il m’avait eu à Memphis le mois dernier [au Championnat du monde du golf]. Je voulais donc prendre ma revanche, a-t-il dit. Évoluer à ses côtés et gagner, c’est formidable. Dans une année, c’est étrange de voir comment les choses peuvent changer rapidement.»

Pour sa part, le Canadien Corey Conners (74) a éprouvé des ennuis et a fini ex aequo en 26e place avec un total de 283 (+3).