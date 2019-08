Le Rouge et Or lance sa saison à TVA Sports

La saison de football universitaire prend son envol sur les ondes de TVA Sports, qui présente le premier match du Rouge et Or de l’Université Laval.

Les champions nationaux en titre se frottent au Vert & Or de l’Université Sherbrooke, dimanche après-midi. La rencontre est diffusée dès 12h30 (avant-match) sur nos ondes.

Il s’agira du premier de neuf matchs de calendrier régulier diffusés à TVA Sports cette année. Vous pourrez également suivre les éliminatoires du RSEQ ainsi que la Coupe Dunsmore à notre antenne.

Consultez le calendrier complet de nos diffusions.

Le Rouge et Or montre un visage différent cette saison, le quart-arrière Hugo Richard et le secondeur Mathieu Betts n’étant plus de la formation.

Ce sera donc un baptême de feu en tant que partant pour le pivot Samuel Chénard, qui en est à sa cinquième année avec l'équipe.