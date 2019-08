Offres hostiles: une nouvelle stratégie dans l'air?

Avec le lot de jeunes vedettes toujours sans contrat à l’approche du début des camps d’entraînement, pourquoi les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne soumettent-elles pas une offre hostile avant le début de la saison plutôt qu’au début de l’été?

Le journaliste Jeff Marek s’est penché sur le sujet, vendredi, sur les ondes de la radio Sportsnet 590. Mais selon lui, cette réflexion ne date pas d’hier dans les cercles du hockey.

Le raisonnement est que les directeurs généraux peuvent plus facilement manœuvrer au cours de l’été pour se conformer au plafond salarial. Près du début du calendrier régulier, les transactions importantes sont plus difficiles à conclure, sachant que les formations ont la plupart de leurs morceaux en place et qu’elles ne peuvent dépasser la limite sans s’exposer à une pénalité.

«Cette pensée a toujours été présente, a mentionné Marek. Pourquoi soumettre une offre hostile en juillet à une équipe qui peut l'égaler?»

«Si tu veux déposer une offre hostile, que ce soit pour faire mal à l’équipe ou parce que tu veux vraiment le joueur, pourquoi ne pas le faire au début de la saison alors que tu peux vraiment faire figer une formation?», a-t-il ajouté.

Si l’approche traditionnelle des directeurs généraux a souvent prévalu lorsqu’il était question d’offres hostiles, Marek estime que la tendance pourrait changer. Les équipes effectuent de plus en plus d’embauches qui sortent du champ gauche pour pourvoir des postes au sein de leur état-major.

Alexandra Mandrycky, une bachelière en génie industriel de Georgia Tech, a notamment été embauchée par l’équipe d’expansion de Seattle à titre de directrice de l’administration hockey.

«Pour cette raison, je crois qu’on verra un changement dans la façon d’approcher les offres hostiles au sein des équipes», a fait valoir Marek.

Mitch Marner, Patrik Laine, Mikko Rantanen, Brayden Point et Matthew Tkachuk font partie de la riche cuvée de jeunes joueurs sans entente à l’approche du mois de septembre, coïncidant avec l'ouverture des camps d'entraînement.