Le Fire rate sa chance de devancer l’Impact

Le Fire de Chicago a été incapable de profiter de la défaite de l’Impact contre le Toronto FC pour devancer le club montréalais au classement de l’Association de l’Est.

En effet, l’équipe de l’Illinois a baissé pavillon 2 à 1 contre le Revolution, samedi soir, en Nouvelle-Angleterre

Les vainqueurs ont pris les devants une première fois à la 17e minute, alors que Wilfred Zahibo a placé le ballon derrière la ligne des buts.

Le Fire a répliqué via Francisco Calvo près de 25 minutes plus tard, mais un but tardif de Gustavo Bou a finalement donné la victoire aux favoris de la foule.

Au classement, le onze montréalais est au huitième échelon avec 34 points, tandis que le Fire est au 10e avec 33 points

Le NYCFC remporte un duel new-yorkais

Au Yankee Stadium, le New York City FC (NYCFC) a vaincu son rival de la Grosse Pomme, les Red Bulls, au compte de 2 à 1.

Les deux formations de la mégapole américaine ont ainsi nivelé leurs affrontements cette saison, puisque les Red Bulls avaient remporté le premier de deux duels, en juillet.

Dans l’affrontement du jour, c’est une réussite de Héber à la 53e minute qui a fait la différence. L’attaquant a habilement redirigé une passe d’Anton Tinnerholm entre les jambes du gardien Luis Robles.

L’autre but des vainqueurs a été produit par Maximiliano Moralez, qui a bénéficié d’un pénalité avant la fin de la première demie.

Du côté des perdants, Alex Muyl a été le seul à déjouer le gardien Sean Johnson.