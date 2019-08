«Un jeune groupe d’exception» à Sherbrooke

Mathieu Lecompte ne tarit pas d’éloges lorsqu’il parle de son équipe.

À l’approche de sa troisième saison à la barre du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, l’entraîneur-chef a accordé une entrevue à l’émission de TVA Sports Les Partants, vendredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Selon ce qu’il a vu au camp, Lecompte croit qu’il mise sur «un groupe de jeunes joueurs d’exception». La formation sherbrookoise compte en effet dans ses rangs 50 joueurs de première ou de deuxième année.

«C’est un travail d’équipe. J’ai su m’entourer de gens compétents qui attirent des joueurs de l’élite. Ça part de la haute direction et de l’appui de l’université, a-t-il soutenu. Nous sommes dans la bonne direction.

«Nous sommes heureux de développer ces jeunes pour l’avenir. Ça fait partie de notre processus de recontruction. Nous visons une culture d’excellence et les joueurs ont embarqué dans cette mission. On veut gagner la coupe Dunsmore.»

Le Vert & Or amorcera sa saison dimanche contre le Rouge et Or de l’Université Laval. Ce duel sera présenté à TVA Sports à compter de 12h30.