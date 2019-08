Anne-Catherine Tanguay perd du terrain

AURORA, Ontario – Une mauvaise séquence tôt en matinée, vendredi, a plombé la ronde d’Anne-Catherine Tanguay à l’Omnium canadien.

Un boguey et deux doubles bogueys du quatrième au sixième fanion l’ont fait glisser du second au 25e rang au club de golf Magna, à Aurora, à huit coups de la meneuse Nicole Broch Larsen. La Québécoise n’a toutefois pas lâché le morceau.

Elle a réparé ses gaffes avec trois oiselets avant de commettre un boguey au 18e. Résultat final : une carte de 74 (+2) qui la faisait reculer au tableau avec un cumulatif de -4 à égalité avec 12 autres golfeuses.

«C’était un départ très difficile. Mais je suis contente d’être revenue dans la course. Honnêtement, je me sentais très bien. Je jouais même mieux que la veille. J’étais surprise d’avoir commis des erreurs en début de ronde. C’était un manque d’engagement envers mes décisions et des erreurs d’exécution. Quelques-unes d’entre elles étaient d’ailleurs questionnables. Elles ont coûté cher», a expliqué la golfeuse.

Non loin de là, rusé, son cadet et amoureux, Jean-Hubert Trahan, n’a pas voulu commenter le passage à vide qui a duré près d’une heure en tournant sa langue sept fois avant de parler. Il a toutefois raconté une position précaire dans une fosse de sable d’allée qui a mené à une balle frappée hors limite.

«J’ai réussi à garder le contrôle. La ronde n’était pas terminée. Il restait encore beaucoup de golf à jouer pour me reprendre. J’ai réussi à revenir en réalisant trois oiselets. Je suis satisfaite. J’ai réussi à bâtir mon rythme», a-t-elle souligné.

Tanguay aura pour mission en troisième ronde de chasser les golfeuses la précédant. Une position qu’elle préfère plutôt que d’être la proie. « Les yeux ne sont pas sur moi. C’est mieux ainsi. »

Elle est l’unique des cinq Québécoises à avoir résisté au couperet qui est tombé à -1. Maude-Aimée LeBlanc (+3), Valérie Tanguay (+7), Brigitte Thibault (+12) et Céleste Dao (+13) ont toutes plié bagage.

Henderson dans la course

Avec sa carte de 69 (-3), Brooke Henderson a rendu les choses intéressantes en prévision des rondes du week-end. Occupant le troisième rang à égalité avec Pajaree Anannarukarn à -9, elle accuse un retard de trois petits coups sur la Danoise Broch Larsen.

La championne en titre n’a donc pas dit son dernier mot, elle qui souhaite l’emporter dans sa province natale.

Contrairement à la veille, Henderson n’a pas navigué simplement sur le Magna, se compliquant quelques fois la vie en devant caler de longs roulés pour des normales. Elle a tout de même évité les bogueys. « J’ai joué solidement, mais pas aussi efficacement. Je n’ai pas profité d’autant d’occasions d’oiselets. »

«Je suis satisfaite de mon classement. Je suis près de la tête même si je pouvais mieux faire aujourd’hui. Je suis confiante pour la suite. Il faudra des oiselets à la tonne.»

En effet, puisque la meilleure golfeuse au monde, Jin Young Ko, chasse également Larsen, à un seul coup derrière.

Valérie fait son chemin

En quelques mois à peine, Valérie Tanguay a réussi à toucher à tous les circuits féminins professionnels d’Amérique du Nord. Des événements régionaux à la LPGA, la Québécoise de 23 ans fait son chemin vers les hautes sphères du golf.

Contrairement à plusieurs, elle n’a pas pris la parfaite autoroute asphaltée. Comme lui a dit sa mère : «Tous les chemins mènent à Rome».

«Moi, j’ai décidé de prendre le gros chemin de “garnotte”», a répliqué la sympathique golfeuse de Saint-Hyacinthe en entrevue avec Le Journal de Montréal à l’Omnium canadien, son premier tournoi en carrière sur la LPGA.

«Ceux qui l’ont plus facile, quand ils vivent un passage à vide, montrent des difficultés à se replacer. Le chemin de gravier forge le caractère. On y grandit plus vite en apprenant de nos expériences et on peut atteindre les plus hauts sommets.»

Au printemps 2018, à sa sortie des Sooners de l’Université de l’Oklahoma où elle avait étudié la comptabilité tout en jouant au golf sous les ordres de la Québécoise Veronique Drouin-Luttrell, Tanguay n’a pas mis de temps à se lancer chez les pros.

Cette année, elle a amorcé la saison en évoluant sur les petits circuits satellites des États-Unis. Une bonne performance lui a valu une entrée sur le Symetra au Championnat IOA à Beaumont en Californie, où elle a décroché la 17e position. De fil en aiguille, elle a gagné son statut à temps plein dans l’antichambre de la LPGA.

Petit poisson

Même si les bourses y sont moins généreuses que les tournois qu’elle disputait dans des bleds perdus des États-Unis, elle veut y rester, car c’est la principale porte d’entrée vers le meilleur circuit féminin au monde.

«Je suis un plus petit poisson dans un grand bassin, mais c’est un passage obligé. La semaine dernière, j’ai terminé 44e à la Classique PHC à Milwaukee. J’ai empoché un beau chèque de 629 $, a-t-elle mentionné à la blague. Je ne m’en fais pas avec ça. Je grandis et je touche à tout dans cette première saison complète chez les pros.»

«J’ai encore beaucoup de chemin à faire, a ajouté celle qui n’a pas résisté au couperet de l’Omnium canadien vendredi en vertu de sa fiche de +7. Je ne veux pas sauter d’étapes et sentir que je dois me dépêcher. Jusqu’à présent, je suis satisfaite de ce que j’ai accompli. Je progresse. Je vise la LPGA d’ici deux ans.»

Tanguay souhaite terminer le calendrier du Symetra avec force alors que cinq tournois sont encore à l’horaire avant le Championnat du circuit à Daytona Beach au début octobre. En grimpant au classement, celle qui occupe présentement le 126e rang du classement pourra éviter les premières étapes de qualification en prévision de l’an prochain.