Retranché après avoir récolté 7 points en un match!

L’attaquant Zackary Michaud a récolté un but et six aides dans la victoire au pointage absurde de 15-5 des Foreurs de Val-d’Or contre l’Armada de Blainville-Boisbriand... mais ce ne fut pas suffisant.

Le joueur de 16 ans n’a pas été épargné par la vague de retranchements des Foreurs, vendredi. Il se rapportera donc aux Cantonniers de Magog. Disons qu’il peut retourner la tête haute dans le circuit midget AAA!

Quatorze buts en troisième période seulement ont été marqués dans le match préparatoire entre les Foreurs et l’Armada, jeudi soir. Michaud a amassé six de ses sept points lors de cet engagement.

Michaud a été sélectionné au troisième tour (38e au total) par la formation abitibienne lors du repêchage 2019 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La saison dernière, le jeune homme a totalisé 24 points, dont 10 buts, en 42 matchs avec les Cantonniers. Il a ajouté un but et quatre aides en 15 matchs lors des séries éliminatoires.