P.K. Subban a fait la grande demande!

P.K. Subban est maintenant fiancé avec la légendaire skieuse olympique Lindsey Vonn.

C’est ce qu’a rapporté Vogue, vendredi. Le défenseur étoile a fait la demande avec une bague émeraude.

«J’ai acheté la bague et je me suis dit : "Tu sais quoi? Je vais juste le faire à la maison", a raconté Subban. Tout s’est mis en place ce jour-là. Tout le monde dit que les étoiles se sont alignées – en fait, c’était un soir de pleine lune. J’étais inquiet, car je savais qu’elle voudrait être habillée en conséquence et ne pas être dans son pyjama. Finalement, elle avait une rencontre d’affaires, donc elle était en tenue de circonstance.»

Le couple doit déménager au New Jersey à l’approche du début des camps d’entraînement de la Ligue nationale de hockey (LNH), et Vonn n'a pas l'intention de précipiter les choses.

«Je veux juste apprécier ce moment et les fiançailles, a-t-elle expliqué. Nous ne sommes pas pressés de se marier. Cela dépendra de son calendrier et du temps que nous aurons pour s’asseoir et en parler. Je ne veux pas mettre de la pression sur lui, car il a une grosse saison qui s’en vient.»

Subban et Vonn ont effectué leur première sortie officielle en tant que couple sur le tapis rouge des CMT Music Awards en juin 2018.