La victoire et rien d’autre

BOWMANVILLE, Ontario | Pour la première fois depuis la tenue d’une épreuve de la série des camionnettes NASCAR Gander Outdoors au complexe de Mosport, ils seront cinq pilotes canadiens à participer à la course qui aura lieu dimanche.

Cet imposant contingent est mené par le vétéran québécois Alexandre Tagliani qui en sera à sa cinquième présence sur le circuit ontarien, théâtre du Grand Prix du Canada de F1 dans les années 1970.

Pour l’occasion, le pilote de Lachenaie a été recruté par l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM), l’une des puissances du plateau et dont le bolide numéro 51 a remporté six victoires en 2019.

Le jeune espoir de Saint-Joseph-de-Beauce Raphaël Lessard, à son cinquième départ cette année dans la troisième division du NASCAR et son deuxième à bord d’une camionnette de l’équipe de David Gilliland, sera aussi de la partie tout comme ses compatriotes Gary Klutt, Jason White et Stewart Friesen.

L’Ontarien Friesen sera l’un des cinq pilotes canadiens à participer à la course des camionnettes NASCAR Gander Outdoors dimanche au circuit de Mosport.

Ce dernier, victorieux sur la terre battue d’Eldora il y a quelques semaines, est l’un des huit finalistes pour la course au titre en 2019. Jamais, rappelons-le, un pilote de l’unifolié n’a été consacré champion dans l’une ou l’autre des trois catégories majeures du NASCAR.

La position de tête ne suffit pas

En deux occasions dans le passé, Tagliani a réalisé le meilleur temps en qualifications à Mosport, mais jamais il n’a paradé dans le cercle du vainqueur.

Cette fois, le pilote de 45 ans aborde cette course de façon différente. La position de tête est évidemment dans sa ligne de mire, et il a certes les moyens d’y parvenir, mais il ne sera pas déçu s’il ne l’obtient pas.

Il convient de mentionner que pour la première fois en camionnettes en Mosport, la séance de qualifications et la course auront lieu dimanche, à cinq heures d’intervalle.

Une fois les qualifications terminées, les équipes n’auront pas l’autorisation de procéder à des réglages ou tout changement pour l’épreuve.

«Si ma camionnette est plus à l’aise sur les longs relais, je suis prêt à sacrifier un temps canon en qualifications, a expliqué Tagliani en entrevue au Journal. Auparavant, on se qualifiait la veille de la course. Le contexte est fort différent cette année.»

Deux séances d’essais libres

Les deux séances d’essais libres prévues à l’horaire samedi vont dicter la suite des choses selon le Québécois.

«Le premier entraînement en matinée servira à préparer la camionnette pour la séance de qualifications, affirme-t-il, et celui en début d’après-midi nous permettra de la régler en fonction de la course.»

«C’est à ce moment, poursuit-il, que nous prendrons les décisions qui s’imposent. On aura ensuite toute la journée pour travailler sur la camionnette et s’assurer qu’elle sera performante pour le lendemain (dimanche).»

Inscrire le chrono le plus rapide en qualifications n’est pas un gage de succès à Mosport. L’Américain Austin Cindric est le seul pilote, depuis la venue des camionnettes en 2013, à avoir signé la victoire en s’élançant de la position de tête.

«Moi je me présente à Mosport dans le but précis de gagner et rien d’autre, a fait savoir Tagliani. Je suis venu très près en 2015 quand j’étais dans le pare-chocs arrière d’Erik Jones avant de connaître des ennuis de boîte de vitesse au dernier tour.»

«Je suis conscient, conclut-il, que j’ai l’une des meilleures camionnettes à ma disposition et je veux faire honneur à la réputation de Kyle Busch.»