Evgeny Kuznetsov suspendu 4 ans par l'IIHF

L'attaquant des Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov a été suspendu quatre ans par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) pour avoir enfreint la politique antidopage.

L'annonce est tombée vendredi matin. Un contrôle effectué le 26 mai 2019 dans le cadre du plus récent Championnat mondial de hockey a décelé la présence d'une substance prohibée, soit de la cocaïne, rapporte le communiqué émis par l'IIHF.

Le Russe, qui a porté les couleurs de sa nation à plusieurs reprises, dont à la Coupe du monde de 2016, s'est montré repentant.

«J’ai pris la décision d’accepter la pénalité, a-t-il dit dans un communiqué émis par les Capitals. Représenter mon pays a toujours été une source de fierté pour moi. Ne pas pouvoir enfiler ce chandail pour quatre ans est difficile à accepter.»

«J’ai déçu tant de personnes importantes pour moi, comme ma famille, mes coéquipiers et mes amis. Je me sens terriblement mal de les avoir laissé tomber. Je réalise que la seule façon de regagner la confiance de tous ces gens est de me reprendre en main à partir de maintenant.»

La LNH réagit

Réagissant à l’annonce quelques heures plus tard, la Ligue nationale de hockey (LNH) a pour sa part expliqué que la cocaïne n’était pas considérée comme une substance qui améliore les performances, mais que son usage contrevenait à sa politique d’abus de drogues.

«L’IIHF nous a pleinement informés du résultat positif du test et de la sanction internationale connexe imposée à Evgeny Kuznetsov», a déclaré l’adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly.

Daly a par ailleurs indiqué qu’une évaluation devrait avoir lieu et pourrait être suivie d’une thérapie obligatoire. Kuznetsov s’est par ailleurs rapidement conformé à la politique du circuit.

«Ici, nous comprenons que Kuznetsov a volontairement demandé de l’aide auprès du programme d’éducation et de consultation prévu par la convention collective et a accepté de se soumettre à des tests réguliers.»

«Kuznetsov a aussi accepté de rencontrer en personne le commissaire Gary Bettman pour discuter de sa situation et de sa conduite avant le début des camps d’entraînement.»

Des signes avant-coureurs

Kuznetsov s'était retrouvé dans une controverse cet été lorsqu'une vidéo le montrant devant deux lignes de poudre blanche a fait surface sur les réseaux sociaux. La LNH l'avait toutefois blanchi dans cette affaire.

Le joueur étoile a été un rouage important de la conquête des Capitals lors des séries 2018. Il avait amassé 32 points en 24 matchs. La saison dernière, il a récolté 21 buts et 51 mentions d’aide pour 72 points en 76 rencontres.