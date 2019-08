Rafaël Harvey-Pinard est taillé sur mesure pour Joël Bouchard

Rafaël Harvey-Pinard sent qu’il est prêt dès maintenant à passer au prochain niveau.

Avec ce but en tête, l’espoir des Canadiens de Montréal espère impressionner Joël Bouchard et le convaincre de faire le saut dans la Ligue américaine la saison prochaine.

Selon lui, il possède toutes les qualités requises pour se tailler un poste avec le Rocket de Laval.

«Je veux prouver que je suis prêt à passer au prochain niveau. Je veux montrer que je me suis amélioré cet été. Je veux rester moi-même dans ma façon de jouer. Être intense et avoir une bonne éthique de travail, c’est le genre de joueur que Joël aime», a indiqué Harvey-Pinard dans une entrevue diffusée à l’émission de TVA Sports Les Partants, vendredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

S’il ne parvient pas immédiatement à ses fins, il sera assurément l’un des joueurs à surveiller dans la LHJMQ. Sa nouvelle équipe, les Saguenéens de Chicoutimi, fait d’ailleurs partie des favorites pour enlever les grands honneurs.

Deux mois après avoir été le 201e choix du repêchage de la Ligue nationale, Harvey-Pinard redescend à peine de son nuage.

«On descend tranquillement du nuage. C’était une grosse nouvelle et une belle surprise pour moi d’être sélectionné par les Canadiens, a-t-il dit. J’essaie de revenir sur terre et de me concentrer sur la tâche à accomplir.»

À lui d’en mettre plein la vue aux dirigeants du CH!