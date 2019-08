Championnat du circuit de la PGA: triple égalité en tête

Les Américains Xander Schauffele, Brooks Koepka et Justin Thomas se retrouvent en tête du Championnat du circuit de la PGA à l’issue de la première ronde, qui était disputée jeudi à Atlanta en Géorgie.

Selon le nouveau format de l’épreuve, Thomas, qui était le meneur au classement de la Coupe Fedex, a amorcé le tournoi à -10. Le nombre de coups retranché au départ est inversement proportionnel au classement des 30 concurrents.

Thomas a réussi à se maintenir au sommet malgré une première ronde en dents de scie, au cours de laquelle il a cumulé quatre oiselets, deux bogueys et un double boguey pour un total de 70 (N).

Sixième au classement de la Coupe Fedex, Schauffele a de son côté réussi six oiselets pour un total de 64 (-6).

Quant à lui, Koepka a retranché trois coups à la normale de 70 en enregistrant cinq oiselets et deux bogueys.

Avec trois rondes à faire, Shauffele, Koepka et Thomas présentent des cumulatifs de -10.

Ils n’ont toutefois qu’un seul coup d’avance sur Rory McIlroy, qui est quatrième avec une fiche de -9.

Deuxième golfeur ayant cumulé le plus de points au classement de la Coupe Fedex, l’Américain Patrick Cantlay a commencé l’épreuve à -8. Il a toutefois glissé au cinquième rang, à deux coups du sommet, après avoir joué la normale jeudi.

Seul Canadien en action à Atlanta, Corey Conners a joué 68 (-2) à sa première sortie. Avec un cumulatif de -3, il présentement 15e, à sept coups de la tête.