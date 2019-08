14 buts en une période dans la LHJMQ!

C’est peut-être seulement un match du calendrier pré-saison, mais le duel entre l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Foreurs de Val-d’Or a retenu l’attention dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Au terme d’un affrontement des plus ouverts, Val d’Or a signé un gain de, tenez-vous bien, 15-5 sur ses opposants des Laurentides.

À noter, la troisième période de ce match, où pas moins de 14 buts ont été marqués. On parle donc de près d’un but par minute!

Dans la victoire, Émile Lauzon, avec quatre buts et une aide, ainsi que Jérémy Michaud, avec un but et six aides, se sont notamment distingués.

Visiblement et surtout étonnamment, les responsables des communications des deux équipes avaient encore de l’énergie après ce festival offensif.

Jeudi soir, les comptes Twitter des deux formations se sont lancé plusieurs taquineries!

Si un match pré-saison peut vous donner confiance en vous nous sommes heureux pour vous🤷😉 pic.twitter.com/YI0i2O00HG — ArmadaBLB (@ArmadaBLB) August 23, 2019

Autant décevant que votre saison cette année?😉 — ArmadaBLB (@ArmadaBLB) August 23, 2019