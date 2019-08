L'Impact congédie Rémi Garde, Patrice Bernier nommé adjoint

L’Impact de Montréal a limogé son entraîneur-chef Rémi Garde pour le remplacer par Wilmer Cabrera, mercredi.

L’adjoint Joël Bats et le préparateur physique Robert Duverne ont aussi écopé. Pour leur part, l’entraîneur Wilfried Nancy et le responsable des gardiens Rémy Vercoutre demeureront au sein du personnel d’instructeurs de Cabrera. Patrice Bernier se joindra aussi au personnel technique de la première équipe à titre d’assistant.

«Puisque j’ai un très grand respect pour Rémi comme personne et professionnel, cette décision a été très difficile et longuement réfléchie, mais nos insuccès des derniers mois et la façon dont le club se comporte sur le terrain nous ont mené vers ce changement, a déclaré le président et chef de la direction de l’Impact, Kevin Gilmore. On espère qu’une confiance nouvelle pourra être insufflée aux joueurs en vue du dernier droit de la saison afin d’accéder aux séries éliminatoires et de bien performer en finale du Championnat canadien.»

La formation montréalaise n’a pas savouré la victoire à ses trois plus récentes sorties en Major League Soccer. Elle occupe le septième rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 10-13-4 bonne pour 34 points. Avec Garde comme entraîneur-chef, l’équipe a conservé un dossier de 24-29-8.

Wilmer Cabrera, 51 ans, était l'entraîneur-chef du Dynamo de Houston jusqu'à son congédiement le 13 août dernier.

L’Impact visitera le Toronto FC, samedi.

Clairement, ça commençait à chauffer pour Rémi Garde depuis un certain temps.



- La dégelée de 6-3 au Colorado.

- Le cas Novillo.

- La défaite à la dernière minute à Chicago.



Mais ce qui a coulé Garde, c'est assurément la remontée de Dallas samedi. — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) August 21, 2019

Cette équipe manquait clairement de confiance. Les joueurs créatifs avaient peur de créer et Rémi Garde ne faisait pas confiance à son banc.



Espérons maintenant que Wilmer Cabrera laissera les joueurs s'exprimer d'ici la fin de la saison.#IMFC — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) August 21, 2019