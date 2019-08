Elias Lindholm passe un sérieux message à son équipe

L’élimination des Flames de Calgary au premier tour des séries le printemps dernier a laissé un sentiment d’inachèvement à leurs joueurs, dont l’attaquant Elias Lindholm, qui aurait aimé voir son équipe montrer plus de conviction sur la patinoire.

Favorisée par la plupart des experts pour vaincre l’Avalanche du Colorado en quart de finale de son association, la formation albertaine avait d’ailleurs gagné le premier duel. Cependant, la meilleure équipe de l’Ouest en saison régulière a échappé les quatre suivants et a dû plier bagage hâtivement.

«Nous avions remporté le match 1 avec un peu de chance. Toutefois, ils étaient trop bons pour nous. Nous n’étions pas dans le coup. C’était la première fois de l’année où je me suis dit qu’on avait vécu une dure séquence. Ils nous ont complètement dominés», a admis Lindholm au réseau Sportsnet.

Certes, la récolte de 50 victoires et de 107 points de 2018-2019 a été rapidement oubliée. Par contre, le revers face à l’Avalanche demeure dans la tête de Lindholm, qui se prépare pour le prochain camp d’entraînement.

«Je crois que dès notre première place dans l’Ouest assurée, on a repris notre souffle et on s’est détendu quelque peu, sans vraiment s’en rendre compte et de manière non intentionnelle. Pendant ce temps, le Colorado se battait pour accéder aux séries. Quand celles-ci ont commencé, ils étaient prêts et pas nous. Je pense que Tampa Bay a vécu la même réalité.»

«Oui, c’est difficile à accepter, mais il faut apprendre de cela. Cet échec sent mauvais, puisqu’on s’attendait à mieux de notre club. J’estimais qu’on avait des chances d’aller jusqu’au bout, mais parfois, ça représente un très long chemin.»

Tout enclencher

Selon Lindholm, qui a amassé 78 points lors du calendrier régulier, il suffit de se retrousser les manches pour rebondir. La tâche la plus importante n’est pas de se hisser au sommet de l’Ouest, mais plutôt d’obtenir du succès en éliminatoires.

«On avait l’équipe, mais tout doit cliquer au bon moment. Regardez les Capitals de Washington : lorsqu’ils ont gagné la coupe Stanley en 2018, ils n’avaient probablement pas leurs meilleurs joueurs dans la formation, mais tout a fonctionné pour eux», a indiqué l’ancien des Hurricanes de la Caroline.