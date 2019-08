Colin White à Ottawa pour y rester

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Colin White a signé un nouveau contrat avec son équipe et touchera 4,75 millions $ en moyenne par année au cours des six prochaines saisons.

Le principal intéressé gagnera 4 millions lors de chacune des deux années à venir. Son salaire passera à 4,75 millions $ pour les trois saisons suivantes, tandis que pour 2024-2025, il aura droit à 6,25 millions $.

«Nous avons identifié Colin comme l'un de nos jeunes joueurs de talent qui mèneront notre équipe vers le succès tant à court qu'à long terme, a expliqué dans un communiqué le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion. Colin joue sur les 200 pieds de la patinoire, une habileté très convoitée de nos jours dans la Ligue nationale [LNH]. Il sait patiner, il est utilisé sur les deux unités spéciales et il est un joueur de caractère et un leader qui adore le hockey et cette ville. Bien qu'il sorte d'une saison où il a terminé parmi les meilleures recrues dans plusieurs catégories, nous savons aussi qu'il ne fait que gratter la surface de son potentiel dans la ligue.»

White, 22 ans, a récolté 14 buts et 27 mentions d’aide pour 41 points en 71 rencontres durant la dernière campagne, tout en conservant un différentiel de -24. Choix de premier tour, le 21e au total, du club ontarien en 2015, l’Américain a totalisé 94 rencontres en carrière dans la LNH.

L’ancien de Boston College était joueur autonome avec compensation depuis qu’il a terminé son contrat d’entrée.