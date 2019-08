Un entraînement intense et nécessaire

L’Impact a repris l’entraînement mardi, trois jours après avoir laissé filer une avance de trois buts contre le FC Dallas, se contentant ainsi d’un verdict nul de 3-3 à un bien mauvais moment dans la saison.

Cette autre déconfiture a incité l’entraîneur-chef Rémi Garde à faire courir ses joueurs à fond de train en fin de séance, après 90 minutes d'efforts soutenus. À l'issue de celle-ci, qui a été exceptionnellement longue, soit au moins 20 minutes de plus qu’habituellement, Garde s’est défendu d’avoir convié sa troupe à un entraînement punitif.

Vachement long cet entraînement de Rémi Garde ce matin. Déjà 80 minutes et c’est pas fini.. #IMFC pic.twitter.com/0lg2HDgmVO — Andy Mailly-Pressoir (@AndyMPressoir) August 20, 2019

Après 90 minutes d’entraînement, on finit ça avec des sprints. Olé! 🏃🏾‍♂️ #IMFC pic.twitter.com/X1B3VL76Z1 — Andy Mailly-Pressoir (@AndyMPressoir) August 20, 2019

L’équipe a bien répondu, selon Garde, qui s’est montré très satisfait de l’attitude du groupe en général.

«Je voulais voir des joueurs qui relèvent la tête après la soirée difficile de samedi. Je voulais les voir positifs et enthousiastes et avoir un entraînement de qualité. C’est ce que j’ai vu. C’était une bonne séance», a-t-il soutenu.

«Maintenant, il faut se projeter vers l’avant. Notre fin de saison sera difficile, ça se jouera à peu de choses», a-t-il poursuivi.

Manque de leadership

À son avis, un manque de leadership a contribué au résultat décevant du plus récent match de l’Impact.

«Avec l’absence d’Ignacio Piatti et de Samuel Piette, on manquait de leaders par moment. C’est peut-être ce qui nous a manqués.»

Par ailleurs, Garde est revenu sur son choix de faire entrer Ballou alors que son équipe menait 3-1 et non pas un joueur plus défensif de nature.

«Honnêtement, si j’avais eu un défenseur central sur le banc, je pense que je l’aurais fait rentrer, comme je l’ai fait souvent, a-t-il admis. Parfois, les changements ne sont pas fructueux. Mais ce n’est pas la seule et unique raison de notre fin de match.»

L’Impact tentera de rebondir samedi, alors qu'il visitera le Toronto FC.

«C’est un match très important, comme tous ceux contre Toronto, puisque nous sommes au coude-à-coude au classement, a indiqué Garde. On va bien se préparer en conséquence. Je suis optimiste pour notre fin de saison.»