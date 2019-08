Ronda Rousey passe près de perdre un doigt

L'ancienne athlète de l'UFC et de la WWE Ronda Rousey est passée bien près de perdre un doigt ces derniers jours.

La femme de 32 ans était sur un plateau de tournage lorsqu'une porte de bateau est tombée sur sa main.

«Je croyais que mes doigts étaient seulement coincés donc j'ai terminé le tournage avant de regarder, a-t-elle écrit sur son compte Instagram mardi.

«Je sais que ça semble fou, mais je suis habituée de ne montrer aucun signe de douleur devant un public. Lors d'une pause, j'ai fait état de la situation au réalisateur et j'ai été transportée en ambulance où ils ont recollé mon os et mon tendon avec une plaque et des vis.

«Je suis ensuite retournée sur le plateau de tournage pour terminer mes scènes le lendemain et je suis ensuite rentrée chez nous pour récupérer. La médecine moderne m'étonne vraiment, j'ai déjà retrouvé 50% de l'amplitude de mes mouvements en trois jours.»

Voyez ci-dessous l'horrible blessure de Ronda Rousey. Coeurs sensibles s'abstenir.

